Cartas em defesa da democracia e do sistema eleitoral são lidas em SP

Cartas em defesa da democracia e do sistema eleitoral foram lidas nesta quinta-feira (11), na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). O ato em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro reuniu empresários, juristas, artistas, movimentos sociais e sindicais.

A data 11 de agosto é simbólica: marca a criação dos cursos de direito e uma passeata contra Collor. Foi perto também da leitura de carta contra ditadura militar em 1977.

Flavio Flores da Cunha Bierrenbach fez a primeira leitura. Depois, a professora Ana Elisa Bechara.

Fantasiados de animais, integrantes do movimento “Reviravolta de Gaia” participaram do ato em defesa do Estado democrático de Direito e do sistema eleitoral brasileiro.

Espalhados pelo salão nobre da Faculdade de Direito da USP, e do lado de fora do Largo São Francisco, os “animais” levavam cartazes com frases como “direito selvagem”.

Antes da leitura da carta, a presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto, Manuela Morais, discursa e ressalta o avanço na inclusão de estudantes pretos e pobres na universidade.

“Temos lutado para que essas conquistas não sejam exceção à regra”, afirmou.

Carta da USP em defesa do Estado democrático de direito será lida agora no pátio das arcadas da Faculdade de Direito.

No Distrito Federal, o ato a favor da democracia reuniu juristas, estudantes e professores na Universidade de Brasília (UnB).

Durante a manifestação, o grupo leu quatro cartas: uma dos estudantes de direito da UnB, uma da Faculdade de Direito da universidade, uma da Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral e uma da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

A cantora Daniela Mercury participa do ato na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo. Outros artistas, como Caetano Veloso, Gal Costa e Djavan, usaram as redes sociais para manifestar apoio à manifestação pela democracia.

