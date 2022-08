Mulher é encontrada com sinais de asfixia dentro de casa em Manaus; marido é principal suspeito

Manaus (AM) – Uma mulher identificada como Maria Edilene Pessoa da Silva, de 33 anos, foi assassinada e teve o corpo encontrado na própria casa onde morava, na tarde desta quinta-feira (11), no beco Bela Vista, bairro Novo Aleixo, Zona Leste de Manaus. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, identificado como Arlindo Andrade de Souza Júnior, de 55 anos.

Segundo a perícia, a vítima foi morta por asfixia mecânica. De acordo com policiais da 27° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), vizinhos perceberam uma movimentação estranha no local e ao entrarem na residência encontraram o corpo de Maria embaixo da cama.

Arlindo foi detido pela população e chegou a ser espancado. Ele foi resgatado por policiais militares e preso em flagrante, visivelmente violento.

Ao Em Tempo, o suspeito chegou a falar de dentro da viatura que não havia feito nada contra a esposa e que era inocente.

Para os vizinhos, não foi surpresa saber do ocorrido, pois segundo eles as brigas entre o casal, que seria usuário de drogas, eram constantes.

Mulher foi encontrada sob a cama. Foto: Reprodução

“Sempre ouvíamos a gritaria entre eles. Eles chegavam a brigar com facas, os dois tem marcas pelo corpo. Já chamamos a polícia por algumas vezes, mas essas brigas não tinham fim e, infelizmente, hoje aconteceu o pior”, relatou uma vizinha.

Suspeita de crime premeditado

Sílvio Marques, para quem Maria prestava serviços domésticos, disse que acredita que o crime havia sido premeditado.

“Já teve vários episódios violentos, por muitas vezes falei para ela sair desse relacionamento, mas ela não escutava. Ela foi avisada por muita gente. Maria era uma mulher trabalhadora, prestava serviços domésticos aqui para a comunidade e, infelizmente, teve esse fim trágico. Me admiro do Arlindo chegar a chorar depois de ter matado ela”, disse Marques.

O casal tem dois filhos, que moram com a mãe da vítima. O local do crime foi isolado pela Polícia Militar para a atuação das demais equipes competentes. O corpo dela foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), para onde Arlindo foi encaminhado inicialmente.

