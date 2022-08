SIFAM assina protocolo de adesão ao comitê de combate a crimes eleitorais

A assinatura de adesão, realizada na sede do Sindicato, coincidiu com a apresentação das ações da campanha do movimento planejadas para o pleito eleitoral deste ano

Manaus (AM) – O Sindicato dos Fazendários do Amazonas (SIFAM) voltou a ocupar uma das cadeiras do Comitê Amazonense de Combate à Corrupção Eleitoral (CACCE), nesta quarta-feira (10), após três anos de ausência dos fóruns relacionados ao tema.

A assinatura de adesão, realizada na sede do Sindicato, coincidiu com a apresentação das ações da campanha do movimento planejadas para o pleito eleitoral deste ano.

Além da presença do titular do SIFAM, Emerson Queirós, o encontro contou com a presença do presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (SJP-AM), Wilson Reis, e do fundador e organizador do CACCE, o ativista social Carlos Santiago.

Durante a reunião, o presidente do SIFAM, Emerson Queirós, explicou que a ausência da entidade representativa dos Fazendários nos debates políticos nos últimos três anos foi um desalinhamento à sensibilidade da administração anterior em relação ao que rege o estatuto da instituição.

“Historicamente, o nosso sindicato sempre esteve na vanguarda das discussões inerentes aos temas político, econômico e social. Agora vamos recuperar esse tempo de ausência”, asseverou.

A partir da assinatura da carta de adesão, o SIFAM passa a corroborar o protocolo disposto nas prerrogativas do Movimento Social, e se compromete a encampar a luta pelas boas práticas de governança, elaboração de leis e na aplicação/destinação do dinheiro público.

O ativista Carlos Santiago disse que agora, além do SIFAM, a campanha do voto consciente reúne importantes atores sociais, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM), Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Conselho Regional de Administração (CRA-AM), de Contabilidade (CRC-AM), de Economia (Corecon-AM) e Arquidiocese de Manaus, entre outros.

“A ideia de fomentar, a partir do CACCE, a participação ativa da sociedade civil organizada sobre o tema de combate à corrupção eleitoral, à desinformação e ao voto consciente começou em Manaus em 2016, sendo o SIFAM uma das entidades fundadoras. De lá para cá, foram muitas lutas e grandes vitórias”, enfatizou Santiago.

