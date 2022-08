BRAZA e Lagum são atrações confirmadas no Festival Mormaço em Manaus

Manaus (AM) – Após uma pausa forçada pela pandemia da Covid, o Mormaço Festival voltará em 2022 com força total no dia 13 de novembro, domingo, no Centro de Convenções Studio 5, no bairro Japiim, zona Sul da capital.

Nesta edição, o evento comemora a volta do setor de maneira presencial. Na primeira edição, realizada em junho de 2019, o público teve a oportunidade de conhecer a proposta do festival que vem para se consolidar no calendário local.

Primeira atração anunciada, o grupo BRAZA, formado por Danilo Cutrim (guitarra e voz), Nícolas Christ (bateria), Pedro Lobo (baixo e voz), Vitor Isensee (teclados e voz), destaque na primeira edição do evento, retorna ao festival apresentando seus antigos e novos sucessos.

Segunda atração confirmada, a banda Lagum, formada pelos integrantes Pedro Calais (vocal), Jorge (guitarra), Chico Jardim (baixo) e Zani (guitarra), desembarca pela primeira vez em Manaus com a turnê ‘Pra Ficar na Memória’ para apresentar ao público os sucessos de seu mais recente álbum ‘MEMÓRIAS (de onde eu nunca fui)’.

A produção que fica por conta da Ícone Produções promete anunciar em breve mais atrações que formarão o time da edição de 2022.

Os ingressos de 1º lote estão disponíveis no site mormacofestival.com e nas Óticas Diniz do Manauara Shopping, Sumaúma Park Shopping, Amazonas Shopping e Shopping Grande Circular nos seguintes setores: Pista Premium que dá acesso à pista, frisa e arquibancadas a R$105 meia-entrada e meia-entrada social (mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível) e Área VIP com Open Bar de drinks Mormaço, Gin & Tônica, Vodka Soda, água, refrigerante e cerveja no valor único de R$225.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus realiza maior festival de artes integradas da Amazônia

Festival de Cinema e Cultura Indígena abre inscrições para Laboratório

Novo Airão (AM) já prepara festival de réveillon com artistas nacionais e locais