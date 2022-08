Novo Airão (AM) já prepara festival de réveillon com artistas nacionais e locais

O line-up do Arheião conta com 39 atrações, sendo 16 nacionais e 23 amazonenses

Novo Airão (AM)- Já estão disponíveis os ingressos do “Arheião”, festival de réveillon, que em sua primeira edição aporta em um dos maiores paraísos turísticos do norte brasileiro, Novo Airão. O festival acontece de 29 de dezembro a 1° de janeiro de 2023, com nove eventos divididos em duas programações gratuitas, uma festa no barco, três eventos diurnos e três noturnos.

A virada do ano acontecerá em uma ilha particular, localizada a 12 quilômetros do porto da cidade. Ingressos podem ser adquiridos pelo endereço: www.ingresse.com/arheiao.

O line-up do Arheião conta com 39 atrações, sendo 16 nacionais e 23 amazonenses. Entre as nacionais, destaque especial merece ser dado à Kenya20HZ, DJ carioca que já passou por eventos como MUTEK, TimeWarp, Boiler Room, Tantsa, Mamba Negra, Gop Tun Festival, Selvagem e Novas Frequências, além de rádios mundo afora como The Lot Radio (USA), Subtle Radio (UK), Cashmere Radio (DE), RADIO REA (ARG) e Rinse France (FR).

Além dela, outros nomes expoentes com base em outros estados do Brasil estarão na programação do Arheião: Agrabah (SP), Aires D (CE), Alucas do Trópico Sul (RJ), AMNT (PE), Avnoar (PE), Barbara (MG), Bayma (PE), Bea Ferretti (RJ), Caju (SP), Guerrinha (RJ), Kabulom (PE), Larissa Jennings (RJ), Paulete Lindacelva (SP), Schettini (RJ) e Soft Soup (MG).

A cena amazonense estará representada pelos DJs: Belch, Clariana, Dreko, M4fel, Ethos (Live), Guillerrrmo, JotaP, Kevim, Koka, DLLIR, LLLuaninha, Pimenta com Sal, Rafa Militão, Ravhel, Skrinkle, Tales e Walfatal; além dos residentes Arhe: Alba, Bernardino, Cib, Carol Amaral, Melka e Mermade.

Uma das idealizadoras do projeto, a DJ e empresária Alba Rodrigues, explica que o festival fomenta a economia local e busca contribuir com os empreendedores da região.

“Falar de Novo Airão é ter em mente a natureza sublime desse lugar. Nossa história com o município não começou agora, valorizamos e respeitamos o local e somos conscientes que impactos serão gerados de alguma forma. Nosso objetivo é que, ao fim, o saldo destes impactos seja positivo para a região.”

O intercâmbio entre agentes culturais e artísticos do Brasil é um dos objetivos do festival, cuja produção conta com a parceria de três eventos apoiadores espalhados pelo país, são eles: Festa até as 4, do Rio de Janeiro; 1010, de Belo Horizonte; e Forninho Traxx, de Recife. Cada um tem suas características locais, e todos têm em comum o fomento da cultura por meio da música eletrônica.

Sobre o Arheião

Nascido do sonho de combinar arte, produção cultural e experiências imersivas, o Arheião é um réveillon de música eletrônica idealizado pelos amazonenses Alba Rodrigues, Raissa Carvalho e Raphael Bernardino, que além de sócios, são produtores culturais experientes na cena manauara.

O festival tem como base criativa o coletivo Arhe, formado por quatro mulheres cis e um não-binarie, que vêm construindo uma rede de apoio com outros coletivos da cidade, unindo públicos, ideias e arte. As referências musicais do coletivo são igualmente diversas e refletem as personalidades mutáveis dos DJs com disco, as várias vertentes da house music, techno, indie dance, trance, etc.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Efronito e Divulgação

