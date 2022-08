Flamengo leva pessoas em situação de rua para jogo contra o Athletico-PR

As 22 pessoas em situação de rua e mais 11 acompanhantes vão se juntar a uma massa de flamenguistas no Maracanã

Uma parceria entre Flamengo e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro promete dar alegria a pessoas em situação de rua. O clube e a instituição se uniram com a finalidade de levar 22 pessoas para assistir à partida entre o Rubro-Negro e o Athletico-PR, no próximo domingo (14), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã.

A ação, que será realizada no jogo do Brasileirão, visa a integração de grupos minoritários nos estádios. Sobre a atividade, a diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, Ângela Landim, ressaltou que “a inclusão social é uma das linhas de trabalho do clube“, tendo, como propósito criar espaços mais democráticos e diversos nas arquibancadas.

O vice-presidente de Responsabilidade Social do Flamengo, Ricardo Campelo, comentou que a parceria com a Defensoria Pública não é um ato isolado do Mais Querido. Além das 22 pessoas em situação de rua que vão acompanhar o duelo de ‘rubro-negros’, o Fla tem um projeto chamado “Nação no Maraca”, cujos objetivos o representante do Mengão explica.

“Não é uma ideia pontual, o Flamengo tem um programa chamado “Nação no Maraca”, que visa a inclusão. Na maioria das vezes, as ações são mais voltadas para crianças atendidas pela responsabilidade social do Flamengo, que vão pela primeira vez no Maracanã. Esse caso em específico, surgiu da defensoria pública, através da defensora Cristiane, parceira do Fla, teve a ideia de pegar população de rua assistida pela unidade da Ilha do Governador, e foi viabilizado” disse Ricardo Campelo, ao Coluna do Fla.

As 22 pessoas em situação de rua e mais 11 acompanhantes, dentre eles membros da Defensoria Pública, vão se juntar a uma massa de flamenguistas no Maracanã. Isso porque, já foram vendidos até o momento quase 50 mil ingressos para o duelo entre Flamengo x Athletico-PR. A bola vai rolar pela 22ª rodada do Brasileirão no próximo domingo (14), às 16h (horário de Brasília). Você não perde nenhum lance na transmissão do Coluna do Fla, no YouTube.

*Coluna do Fla

Foto: Gilvan de Souza – Flamengo

Edição Web: Bruna Oliveira

