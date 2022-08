DJ Evandro Jr celebra 30 anos de carreira com mega show em Manaus

O evento acontece no próximo sábado (20), no Pódium da Arena da Amazônia, em Manaus

Manaus (AM) – Um mega show, com mais de 12 horas de música, vai celebrar os 30 anos de carreira do DJ Evandro Jr. O artista amazonense conhecido por passear por diferentes estilos, como funk, pagode até se consagrar no forró e se tornar o pioneiro do gênero no estado. O evento acontece no próximo sábado (20), no Pódium da Arena da Amazônia, em Manaus.

Ícone também do carnaval manauara, a festa vai trazer o símbolo do artista, a “Banda do Dj Evandro Jr – fora de época”.

Com entrada gratuita para o setor pista, o super show vai reunir as bandas 100% Abusado, Forró do Gavião, Georg Japa, Forró Ideal, Meu Xodó, Xiado da Xinela e Felipe Salles – O Poder.

Os intervalos serão comandados pelo Roda de Samba com Grupo Estrelas e Dj Bié direto do Camarote Folia das Estrelas.

Para quem busca comodidade, o evento vai disponibilizar ingressos para camarote e área vip. As vendas para esses setores estão disponíveis no site: www.ingressofly.com e nas Lojas Via Uno dos shoppings de Manaus.

Valores:

Camarote R$ 60

Área Vip R$ 40

Pista grátis a festa toda.

Carreira

Um DJ comercial, que tocava músicas da moda, Evandro Jr, iniciou a carreira em 1992. No começo, realizava festas em residências e, em seguida, passou a tocar nas casas noturnas consagradas na cidade.

Ainda na década de 90, Evandro Jr comandou importantes programas de rádios locais e também iniciou eventos independentes, que foi ganhando grandes proporções e sucesso ao longo dos anos.

E em 2020, antes da pandemia da Covid-19, Evandro bateu todos os recordes de público e levou mais de 60 mil pessoas à Arena da Amazônia, na Banda do Dj Evandro Jr. Foram mais de 12 horas de festas que marcaram a abertura do carnaval daquele ano.

