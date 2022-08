Com mercado em expansão, GNV atinge novos recordes no Amazonas

Manaus (AM) – O consumo de gás natural veicular (GNV) triplicou no primeiro semestre de 2022, no Amazonas, segundo dados da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). Com 2.500 veículos adaptados e legalizados para uso do combustível, a média de consumo por semestre subiu de 12.847m³/dia em 2021, para 25.944m³/dia neste ano, representando um aumento de 102%.

Desde 2019, Manaus já ganhou dois novos pontos de abastecimento e a previsão é de que mais dois postos sejam inaugurados para fornecer o combustível para a população até o começo de 2023.

Segundo o secretário executivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Marco Antônio Vilela, o órgão tem realizado esforços para ampliar, ainda mais, a rede de abastecimento da cidade e até de municípios ao redor de Manaus.

“Esse ano e começo do ano que vem nós teremos mais dois postos funcionando. Nos postos existentes, nós estamos tentando duplicar as bombas, que se chama dispenser, para evitar aqueles engarrafamentos que ainda existem na maioria dos postos e também nós estamos olhando com muito carinho a região metropolitana, para que a pessoa com o seu veículo, movido a gás natural, sair de Itacoatiara e conseguir chegar a Manacapuru só usando gás natural”, explicou o secretário.

Em junho, o Estado bateu um novo recorde de consumo mensal. Foram 29.300m³/dia comercializados nos postos de Manaus. Para o diretor-comercial da Cigás, Clóvis Correia, o ano de 2022 está sendo de sucesso e a expectativa é de que o combustível se torne cada vez mais popular.

“Esse ano tem sido marcado por excelentes resultados na venda do GNV. A nossa expectativa é que continue aumentando significativamente a venda do GNV e, com isso, novos empresários, donos de postos, nos procurem para que sejam abertos novos postos e a gente possa ter cada vez mais uma cobertura maior do GNV no nosso estado”, afirmou o diretor comercial da empresa.

Autoescola convertida

A escola de direção autoescola Nely, localizada na avenida Torquato Tapajós, teve 14 dos seus 20 carros convertidos para o combustível GNV. Participante da campanha “Faça as Contas, Use GNV!”, a empresa conseguiu obter um desconto de R$ 56 mil no investimento dos kits.

Com mais seis veículos por converter, a proprietária da autoescola, Luciana França, explica que a decisão de modificar o combustível principal dos carros ocorreu com o advento da pandemia de Covid-19.

“Vivemos um momento pandêmico e, quando voltou as atividades, percebemos que houve um aumento de gasolina e tomamos a decisão de colocar o GNV. Então, foram muitas vantagens para nós, como segmento de autoescola, a nossa folha diminuiu bastante em relação ao custo de combustível”, disse.

Faça as Contas

Motoristas profissionais que quiserem aderir ao programa “Faça a Conta. Use GNV” tem até o dia 16 de setembro para participar da campanha ou até durar o número de benefícios. Acesse Home | USE GNV e saiba mais.

Conversão

Os motoristas que quiserem realizar a conversão para GNV devem solicitar autorização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e realizar a instalação do kit em uma oficina credenciada pelo Inmetro. Veículos não regularizados são passíveis de multa e remoção pelo órgão estadual. Para mais informações ligue para (92) 3643-0000.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Petrobras aprova nova diretriz de formação de preços dos combustíveis

Ceará e Bahia lideram reclamações sobre preço de combustíveis

Além de combustíveis e energia, conta de celular também terá desconto