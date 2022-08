Escola Guga Manaus lança clínicas de aprendizados específicos de técnicas de tênis e beach tennis

Manaus (AM) – Nos próximos dias 19, 20 e 21 de agosto acontece a 3ª etapa da Copa Escola Guga. A escola fica localizada na rua Raimundo Nonato de Castro, 980, Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus. Na ocasião, serão ministradas quatro clínicas, que tem como objetivo oferecer momentos de aprendizados específicos de técnicas e conceitos.

De acordo com o gestor da Escola Guga Manaus, Alexandre Henrique Chies, as clínicas serão ministradas por Gustavo Andrade que possui 17 anos de experiência internacional no treinamento de jogadores desde o nível infantil até o alto rendimento.

“O Gustavo Andrade é formado em Educação Física nos Estados Unidos. Foi aluno e atleta de tênis na universidade americana Freed Hardeman e Head Coach dos times feminino e masculino na Bethel University. Atualmente é Gestor e Coordenador técnico nas Escolas Guga Sorocaba, Boituva e São Roque/SP. Além disso, é Head Coach da Equipe Escola Guga Sorocaba, equipe de alto rendimento de tênis juvenil”, ressaltou.

Segundo Alexandre Chies, a chegada da Escola Guga em Manaus foi uma escolha assertiva. “Estamos em Manaus desde 2020, onde antes era a Academia de Tênis, um local privilegiado com quadra de saibro, que é um piso muito específico que é uma mistura de argila com pó de telha, que você tem uma cadência melhor e a bolinha não corre tão rápida e ele ainda tem uma vantagem que é a questão do impacto nas articulações”, disse.

Além de Gustavo Andrade, estarão presentes no evento a Gerente de MKT, Renata Rocha, o diretor da franquia, Bruno Raupp Vieira, e o coordenador técnico Ricardo Zaidi Nunes.

Com a missão de criar bons cidadãos, o gestor explica que a Escola Guga junta todas as possibilidades e conceitos do grande campeão Gustavo Kuerten, o Guga. “É um aprendizado constante. Uma coisa que nos motivou foram as crenças e nossa missão de transformar pessoas, nossos alunos em campeões da vida. Esse é o nosso legado que pretendemos deixar para o tênis no Amazonas e no Brasil, pois alia a capacidade física, mental, cognitiva. É um esporte completo”, finalizou Alexandre.

Escola Guga

A Escola Guga nasceu de um sonho quando Gustavo Kuerten se despediu do circuito profissional e decidiu investir na transformação do tênis brasileiro criando uma metodologia sólida e inovadora para expandir a base de praticantes do esporte e assim a Escola Guga foi desenvolvida e inovada a cada ano de operação, atendendo milhares de alunos de todas as idades, oferecendo aulas de qualidade de tênis e beach tennis. Além disso, ela tem objetivo de promover a iniciação e desenvolvimento do tênis para crianças de 3 a 10 anos de idade.

“Entendo que é nesta faixa etária que reside o maior potencial de desenvolvimento do talento integral da criança e na aquisição de habilidades motoras cognitivas e afetivas para a prática deste esporte. Foi assim que aprendi a praticar e gostar de esporte, especialmente do tênis”, disse Guga Kuerten.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos links de inscrições.

Clínica ADULTOS INICIANTES

Sexta-feira (dia 19/08), a partir das 19h

Inscrições no link: https://bit.ly/Clinicaadultoiniciante

Clínica INFANTIL e JUVENIL

Sábado (dia 20/08), a partir das 18h

Inscrições no link: https://bit.ly/clinicainfantiljuvenil

Clínica ADULTO

Domingo (dia 21/08), a partir das 8h

Inscrições no link: https://bit.ly/clinicaadulto

Clínica DUPLAS ADULTO

Sábado (dia 20/08), a partir das 11h

Inscrições no link: https://bit.ly/clinica_tenis_duplas_adulto

*Com informações da assessoria

Leia mais:

David Almeida enfatiza investimentos para o esporte em Manaus

Projeto “Educar pelo esporte” coleciona resultados positivos em Manaus

Ana Marcela é bicampeã no Mundial de Esportes Aquáticos