Atletas do SESI conquistam 3º lugar no campeonato estadual de natação

Manaus (AM)- Os atletas de natação do SESI Amazonas ganharam o 3º lugar absoluto no Campeonato Estadual de Velocidade, Troféu Marcelo Larrat. A equipe conquistou no total 21 medalhas, sendo seis de ouro, seis de prata e nove de bronze.

Promovido pela Federação Amazonense de Desporto Aquáticos (FADA), no sábado, a competição reuniu 186 atletas no parque aquático do Clube do Trabalhador, nas categorias: mirim, petiz, infantil, juvenil, júnior e sênior, que participaram das provas: 50m livre, 50m costas, 50m peito e 50m borboleta.

A nadadora Agnes Menezes, de 14 anos, ficou em 2º lugar no revezamento livre 50m, categoria juvenil 1, juntamente com suas colegas de equipe Emanuely Dias e Thais Sales.

“Eu estava um pouco nervosa, porque não sou uma atleta que se encaixa muito bem nadando velocidade, mas dei o meu melhor e fui bem-sucedida”, disse Agnes, que pratica natação há seis anos no SESI.

Emanuely Dias, 15 anos, também campeã na categoria, ressaltou o preparo intenso: “treino de segunda a sexta-feira e também faço academia para auxiliar na natação”.

Os pais, por sua vez, não poderiam estar mais orgulhosos. Cryslane Antony, mãe de Agnes Menezes, agradeceu ao treinador do SESI, Clemilson Matos, pela dedicação e também destacou os desafios de apoiar uma filha no esporte.

“Nossa família se esforça para dar os melhores equipamentos, mas é sempre um alto investimento, o auxílio de patrocinadores é muito importante”, ressaltou a mãe, que afirma que mesmo com as adversidades financeiras todo o esforço tem valido a pena e que nutre grande expectativas em relação ao futuro da filha.

Os atletas do SESI agora seguem focados nas próximas competições, dentre elas, os Jogos Escolares Brasileiros, que serão realizados em novembro no Rio de Janeiro.

