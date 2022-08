Paratletas do AM conquistam 38 medalhas em etapa nacional

Manaus (AM)- Estudantes paratletas do Amazonas conquistaram 38 medalhas durante as Paralimpíadas Escolares Regional Brasília. Os 14 estudantes da rede conquistaram 23 medalhas de ouro, 11 medalhas de prata e quatro medalhas de bronze, no evento que aconteceu de 10 a 13 de agosto.

Dos 14 atletas, 13 se classificaram para as provas nacionais, em São Paulo, em novembro.

Richard Hyller Santos, estudante da 2ª série do Ensino Médio na Escola Estadual (EE) Sebastião Norões, tem deficiência física no membro superior. Ele conquistou medalhas de ouro nos 100m rasos, prata nos 400m rasos e prata no salto em distância.

O paratleta sonha em ganhar o mesmo destaque nas provas nacionais. “Eu me sinto muito bem ganhando essas medalhas e acredito que Deus tem mais propósitos na minha vida”, frisa.

Ludmarlon Rocha, estudante do 7º ano na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho, possui deficiência visual. Acostumado a treinar sempre com seu guia, o paratleta disputou as competições sozinho, e no fim obteve três medalhas: ouro nos 800m rasos, prata nos 60m rasos e prata nos 150m rasos.

O responsável pela delegação amazonense, Joniferson Vieira, diz ser grato por todo o apoio dado aos paratletas e pelo resultado surpreendente. “Com um mundo tão preconceituoso, a gente percebe que o esporte dá uma perspectiva de futuro para esses estudantes. O esporte proporciona essa visibilidade, essa inclusão social. Então é uma sensação de dever cumprido, em poder ajudar esses alunos a terem uma visão de futuro e alegria ao vencerem seus obstáculos”, enfatiza.

Regional Norte I

Durante as competições em Brasília, os paratletas disputaram com outros paratletas do Distrito Federal e de oito estados, sendo Acre, Amapá, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia, Roraima e Tocantins. Os classificados seguem para a etapa nacional, que acontece em novembro no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Quadro geral de medalhas

• Adriano Moura da Silva (EE Julia Bittencourt) – bronze nos 100m rasos, classe T47 sub-18;

• Alex Andrey de Oliveira Kalil (EE Arthur Araújo) – ouro no salto em distância; prata nos 60m rasos e bronze nos 150 m rasos; classe T47 Sub-14;

• Anne Maryane Pereira Gomes (EE Francelina Danta) – ouro no arremesso do peso; ouro no lançamento do disco e ouro lançamento do dardo; classe F56 Sub-18;

• Carlos Eduardo Brilhante de Souza (EE Francelina Danta) – ouro e quebra de recorde no lançamento do disco (9.34m); prata no arremesso do peso e prata no lançamento do dardo; classe F34 Sub-16;

• Geovana Campos de Souza (EE Sérgio Mendonça de Aquino) – ouro e quebra de recorde no lançamento do dardo (6,88m); ouro nos 100m rasos e ouro no 400m rasos; classe T35 Sub-18;

• João Lucas dos Santos Pereira (EE Cel. Pedro Câmara – CMPM VIII) – prata no arremesso do peso; bronze no lançamento do dardo e bronze no lançamento do disco; classe F37 Sub-18;

• Joaquim Filho – atleta guia: ouro na prova dos 1000m rasos, classe T12;

• Kaua Barbosa de Souza (EE Nathalia Uchôa) – ouro nos 100 m rasos; ouro nos 400m rasos e ouro nos 1500 m rasos; classe T54 Sub-18;

• Ludmarlon Rocha de Souza (EE Ernesto Pinho Filho) – ouro nos 800m rasos; prata nos 60m rasos e prata nos 150 m rasos; classe T13 Sub-14;

• Manassés Cruz Moura (EE Augusto Carneiro dos Santos) – ouro no lançamento do dardo; ouro no arremesso do peso e prata no lançamento do disco; classe F35 Sub-16;

• Marcos Fabiano Lopes Biazze – ouro no lançamento do dardo; ouro no arremesso do peso e ouro nos 1.000 m; classes F12 e T12 Sub-16;

• Raul de Souza Silva (EE Antônio Nunes Jimenez) – natação; prata nos 50m livres; ouro nos 100m livres e ouro nos 400m livres;

• Richard Hyller Santos de Oliveira (EE Sebastião Norões) – ouro nos 100m rasos; prata nos 400m rasos e prata no salto em distância; classe F47 Sub-18;

• Samuel Miranda Martins (Colégio Amazonense D. Pedro II) – ouro no arremesso do peso, ouro no lançamento do disco e prata no lançamento do dardo; classe F37.

