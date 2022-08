“Foi uma correria”, diz homem que levou feridos ao hospital após atentado à casa lotérica

Manaus (AM) – Quatro pessoas ficaram feridas no atentado a uma casa lotérica no Centro de Manaus, localizada dentro do Mercado Adolpho Lisboa, na Rua dos Barés. Três delas foram levadas para o Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto pelo trabalhador do Porto de Manaus, Paulo Assis. Elas estão em estado grave, segundo nota do hospital. O autor do crime é o venezuelano Luis Domingo Siso, de 60 anos, e a ocorrência aconteceu na tarde desta terça-feira (16).

O Em Tempo falou, com exclusividade, com Paulo Assis, que trabalha com turismo no Mercado Adolpho Lisboa e se prontificou a levar as vítimas em seu carro, modelo picape da marca Pegeout. O trabalhador do porto disse que nunca havia visto algo parecido.

“Foi uma correria. Eu estava almoçando no mercado, trabalho aqui no Porto de Manaus. A ambulância acabou demorando um pouco e levei três pessoas ao 28 de Agosto para que fossem atendidas. De domingo a domingo eu estou no mercado, e achei uma atitude terrorista. Nunca tinha visto isso aqui no mercado”, afirmou Paulo, ao Em Tempo.

“O tenente que estava na guarnição aqui por perto me liberou para levar as vítimas para o Pronto-Socorro, estavam todos em estado bem grave. Inclusive a parte de trás do meu carro está repleta de sangue e com algumas manchas da espuma que tem dentro do extintor de incêndio. Todos os dias estou aqui e nunca imaginei me deparar com essa situação”, declarou o trabalhador.

PC-AM investiga

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que o homem chegou ao local com um galão de gasolina e logo em seguida ateou fogo na casa lotérica. Segundo o investigador de polícia Luiz Alberto, do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o venezuelano já havia sido preso em 2020 por tentar incendiar uma outra loteria no Centro de Manaus, dento de uma loja de departamentos.

“Tinham várias pessoas fazendo o seu trabalho de loteria ou pagando algumas contas e foi quando esse cidadão apareceu com esse galão de combustível, jogou e tacou fogo. Mais ou menos cinco pessoas se feriram e ele foi bastante machucado para o 28 Agosto. No caso, ele foi machucado também pela população. Estamos começando as investigações agora aqui no local para saber qual é a motivação dele”, informou o investigador.

Alguns populares que estavam no local apontam que o homem estaria revoltado com a demora no atendimento e outros alegam que ele teria tentado assaltar a casa lotérica e, sem sucesso, ateou o fogo. Um homem que preferiu não se identificar informou à equipe de reportagem que tudo iniciou com uma briga no estabelecimento.

“Provavelmente a briga começou por demora no atendimento. Vi só a ‘porrada’ entre ele e um outro cara. Ele correu para um lado e um outro cara correu para outro, quando voltou já estava com o galão de gasolina. Parece que tudo começou porque esse venezuelano teria sido destratado por um funcionário”, disse.

Veja a entrevista:

Leia mais:

Vídeo: veja momento em que venezuelano ateia fogo em casa lotérica no Centro de Manaus

Carro é destruído após pegar fogo em estacionamento de loja, no São Jorge

Pistola de cola quente causa incêndio e destrói marcenaria em Manaus