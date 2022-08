Carro é destruído após pegar fogo em estacionamento de loja, no São Jorge

De acordo com o proprietário do veículo, após entrar no carro e dar a partida, o veículo começou a fumaçar

Manaus (AM) – Um veículo do modelo Ford Eco Sport foi completamente destruído pelas chamas por volta das 16h30 deste domingo (14), no estacionamento de um supermercado, localizado na avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o proprietário do veículo, após entrar no carro e dar a partida, o carro começou a fumaçar. O condutor chegou a usar o extintor do carro na tentativa de conter as chamas, mas não obteve sucesso. Outra pessoa que estava no local tentou prestar ajuda no combate às chamas, que se espalharam rapidamente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para a ocorrência e foram necessários cerca de 3 mil litros de água para conter as chamas. Até o momento, a área segue isolada. O condutor teve apenas danos materiais e não houveram feridos.

Outro incêndio

Esse é o segundo incêndio de grandes proporções registrado neste domingo (14). O outro destruiu uma marcenaria, por volta das 2h30, na rua Delfim de Souza, localizada no bairro Petrópolis, na Zona Sul. O incêndio supostamente foi provocado por uma pistola de cola quente.

Segundo o tenente Altacy, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, as equipes foram acionadas às 4h da manhã e um funcionário do estabelecimento informou que as chamas tiveram origem em uma pistola de cola quente, que estava ligada no local e teria superaquecido.

Foram necessários mais de 12 mil litros de água para conter o fogo, uma vez que na loja havia muito material como madeira, MDF e outros que são mais propensos às chamas.

O estabelecimento teve apenas danos materiais e, apesar do incêndio ter destruído o local, não houve feridos. O prédio foi isolado temporariamente e deve passar por perícia para confirmar a causa do incêndio.

