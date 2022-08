Amazonas atraiu recorde de R$ 41 bilhões em investimentos industriais, segundo Codam

Visando novas alternativas de desenvolvimento econômico no estado, os projetos aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) já somam mais de R$ 41 bilhões em investimentos nos últimos três anos, alcançando uma projeção de mais de 26 mil empregos na capital e interior, conforme balanço realizado pelo conselho do ano de 2019 a 2022.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em três anos, o Codam aprovou 716 projetos econômicos, entre implantação de novos negócios, diversificação produtiva e atualização de atividades por empresas que já estão abertas no estado.

Somente nas três reuniões realizadas em 2022, 106 foram aprovados.

O governador Wilson Lima destaca a importância da atração de novos negócios para a economia do Amazonas, o que representa a geração de emprego e renda para as famílias.

“Essa é a minha preocupação enquanto governador, naturalmente. É importante a vinda para cá de empresas, a instalação de novos projetos, mas a gente tem um foco muito grande que é a questão social. A oportunidade que a gente vai dar para famílias do Estado do Amazonas, que têm a possibilidade de sustentar seus filhos”, disse.

Desenvolvimento

Em 2019, foram aprovados 191 projetos com investimentos de R$ 5,5 milhões. No ano seguinte, a quantidade de projetos aprovados pelo Codam foi de 203, totalizando R$ 10,5 milhões, já em 2021 foram 216 projetos e R$ 19,9 milhões. Em 2022, 106 projetos foram aprovados com incremento de mais de R$ 5 milhões até o mês de junho. Ao todo, conforme levantamento da Sedecti, são 281 projetos de implantação, 352 de diversificação e 83 de atualização e R$ 41,1 bilhões em investimentos.

Desse total, foram aprovados 23 projetos para dez municípios do interior: Anamã, Humaitá, Iranduba, Lábrea, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Presto da Eva, Tapauá e Tefé.

Os projetos são voltados para os segmentos agroindustrial, subprodutos lácteos e frigorífico. A projeção de novos postos de trabalho em até três anos é de 26.759, sendo 25.770 para a capital e 989 para o interior.

“Nós temos a questão do polo petroquímico do Juruá, nós temos a questão do manejo das florestas do estado sendo trabalhadas de forma muito intensa pelo Governo do Estado. Nós temos uma série de propostas de melhor prática de agricultura, com investimento forte. A Afeam bateu recorde sobre recorde de financiamento para pequenos produtores, para a agricultura familiar, enfim, são encaminhamentos que estão gerando esperança e perspectiva no interior do estado”, salientou o titular da Sedecti, Angelus Figueira.

Prevista para ocorrer neste mês de agosto, a 297ª reunião do Codam deve trazer um recorde de projetos aprovados e incremento na economia.

“Nesse mês de agosto nós teremos uma reunião que vamos bater todos os recordes de projetos. Já são mais de 60 projetos em pauta. Isso nunca tinha ocorrido na história da Zona Franca. O governo vem com muito equilíbrio, com muita determinação, construindo um caminho extremamente positivo para os negócios no Amazonas” , finalizou.

