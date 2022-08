Candidatos ao Governo do AM iniciam campanha eleitoral 2022

Manaus (AM) – Candidatos ao Governo do Amazonas iniciaram a campanha eleitoral 2022 nesta terça-feira (16). Alguns, inclusive, deram a largada nos primeiros minutos do dia, com “adesivaço” em carros e motos. Outros participaram de distribuição de panfletos nas ruas da capital amazonense ao longo do dia.

O governador Wilson Lima (União Brasil) deu início às atividades da campanha na madrugada de hoje, com “adesivaço” em veículos na avenida Governador José Lindoso, Zona Centro-Sul de Manaus. Com o tema da campanha “Agora, é daqui para frente”, o atual governador realizou uma caminhada, ao lado de apoiadores.

“Vamos começar a levar as nossas propostas de dar continuidade a esse trabalho que a gente vem realizando no social, com o Prato Cheio, com o nosso Auxílio Estadual permanente e também com a geração de emprego e renda, dando oportunidade para as pessoas desse estado”, disse Wilson.

No decorrer do dia, o governador também concedeu entrevista à imprensa local, e se reuniu com mais de 200 comunitários da comunidade Jesus me Deu, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da cidade. Em seguida, se encontrou com líderes religiosos.

Já o senador Eduardo Braga (MDB) abriu a largada oficialmente ao lado de sua vice-governadora Anne Moura (PT), e o senador Omar Aziz (PSD) com a distribuição de panfletos na avenida Lourenço Braga, no centro. A escolha para começar as primeiras ações de campanha na região foi em razão de ser um dos locais marcos na administração de Braga. Também houve “adesivaço” de carros.

As ações se repetiram na avenida Brasil, em frente ao mini shopping do bairro Compensa, zona Centro-Oeste, na avenida Noel Nutels, em frente ao shopping Sumaúma, no bairro Cidade Nova, zona Norte e na avenida Grande Circular, em frente ao shopping Grande Circular, no bairro São José, zona Leste.

“A nossa esperança está centrada na força da democracia, que deve ser exercida de forma livre e soberana pelo bem do nosso povo. Nós devemos nos unir contra os verdadeiros inimigos do nosso estado, da nossa gente, que são a fome, o desemprego, a falta de segurança, a falta de saúde pública, a falta de oportunidade. Na democracia, podemos enfrentar e vencer todos os inimigos através do voto”, declarou.

Outro candidato que começou atividades de campanha eleitoral foi o ex-prefeito de Manaus Amazonino Mendes (Cidadania). Conforme Amazonino, caso seja eleito, implementará o maior projeto contra a fome na história do Amazonas. Também aumentará o auxílio estadual de R$ 150 para R$ 450.

“É necessário o Estado estender a mão amiga às milhares de mulheres que enfrentam sozinhas toda a dificuldade que impera nos lares. Não podemos abandonar estas guerreiras, batalhadoras, que lutam diariamente sozinhas para sustentar seus filhos. Elas receberão um recurso adicional ao auxílio e ainda terão cesta básica digna para garantirem o alimento de sua Família”, afirmou.

A campanha eleitoral do deputado e candidato ao Governo do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade) iniciou, nesta terça-feira (16), com uma caminhada no Centro da cidade, ao lado da vice Cristiane Balieiro e de apoiadores. Durante o trajeto, conversou com populares e reiterou o compromisso de gerar mais empregos.

“Hoje é o reinício de uma nova história que nós, o povo, vamos escrever. A nossa caminhada, se Deus quiser, vai romper uma forma de governar e poder apresentar à população um futuro diferente, mais próspero para trazer oportunidades. Vamos cuidar das pessoas. Iniciamos essa jornada no Centro Histórico, aprendendo com o nosso passado para criar um futuro de desenvolvimento”, ressaltou Ricardo Nicolau.

A candidata ao Governo do Amazonas, Carol Braz (PDT), iniciou a campanha com comprometimento ao combate à corrupção, ao assinar hoje a Carta Compromisso com a Ética e pela Boa Governança. O documento propõe 22 medidas para os candidatos ao cargo de governador, referentes à ética e ao desenvolvimento econômico.

Na largada da campanha eleitoral, a candidata Nair Blair (Agir) começou as ações com café da manhã com apoiadores. Em seguida, às 9h, se reuniu com líder comunitário na sede do partido. Às 16h, Nair concedeu entrevista e às 17h participou de uma reunião interna.

A equipe do Em Tempo entrou em contato com a assessorias dos candidatos Henrique Oliveira (Podemos) e Dr Israel Tuyuka (PSOL), porém, até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

