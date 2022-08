Alunos do Manaus Esportiva garantem medalhas em nacional de badminton

Manaus (AM)- Sete alunos do projeto “Manaus Esportiva”, da Prefeitura de Manaus, participaram da 4ª etapa do Circuito Nacional de Badminton 2022, realizado entre os dias 10 e 14 de agosto, na arena poliesportiva Amadeu Teixeira, na avenida Constantino Nery, no bairro Flores, zona Centro-Sul. O torneio teve a participação de 263 atletas competindo em 429 partidas, representando 12 estados brasileiros, por meio de 36 clubes.

O presidente da Fundação Manaus Esporte (FME), Aurilex Moreira, reforça o compromisso do município na formação de atletas.

“Ficamos honrados em receber, na nossa cidade, uma competição dessa magnitude. Queremos continuar incentivando, para que logo possamos ter atletas participando do projeto ‘Manaus Olímpica’, que será lançado em breve. Esse é um resultado muito satisfatório que a prefeitura já está colhendo. Fruto do investimento da atenção dada por nosso prefeito David Almeida às políticas de esportes na cidade de Manaus”, enfatizou.

Os jogos foram realizados nas categorias Principal e Jovens (Sub-19 e Sub-17), divididas em séries A e B, categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 nas modalidades Simples Masculina (SM), Simples Feminina (SF), Dupla Masculina (DM), Dupla Feminina (DF) e Dupla Mista (DX).

O balanço ao fim da disputa aponta sete medalhas conquistadas por alunos que integram o programa e realizam treinamentos nos núcleos do Eldorado e Ninimberg Guerra. Na categoria sub-11, Victor Marrero e André Henrique Matos mostraram sintonia juntos e garantiram a medalha de ouro.

“Me senti muito feliz. Nunca pensei que iria participar de um Campeonato Brasileiro aqui em Manaus tão cedo, logo no início da minha carreira no Badminton”, disse Victor, que também faturou um bronze na modalidade simples masculina.

Responsável pela modalidade nos dois núcleos, o professor Moisés Costa destaca o fato dos frutos do programa “Manaus Esportiva” já estarem sendo colhidos rapidamente. Segundo ele, por se tratar de um esporte olímpico, a perspectiva é que as crianças continuem evoluindo e sejam preparadas para alçar voos ainda maiores.

“Nosso trabalho com o Badminton começou este ano, com o programa ‘Manaus Esportiva’. Mesmo com pouco tempo de aulas, as crianças já puderam participar de uma competição nacional, ter destaque e ganhar medalhas. Agradecemos a visão do prefeito David Almeida e do presidente da Fundação Manaus Esporte, Aurilex Moreira, que oportunizam a descoberta de novos talentos nessa modalidade olímpica”, afirmou.

Como agradecimento pela realização do evento, a Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) cedeu ao programa 40 raquetes que poderão ser usadas nas aulas e proporcionar a prática para cada vez mais crianças.

Quadro de medalhas dos alunos do “Manaus Esportiva”:

DX Sub-13: Emily Benevides Nascimento;

DM Sub-11: Victor Marrero e André Henrique Matos da Silva;

SM Sub 11: Victor Marrero;

SM Sub 11: André Henrique Matos da Silva;

DF Sub 11: Emilly Caroline Ferreira;

DF Sub 11: Maria Rita Nobre e Evelyn Castro;

DM Sub 13: Luiz Ferfers e George Pinheiro.

