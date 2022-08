Jogos das Municipíadas em escolas rurais seguem em fase classificatória

A programação dos jogos tem as modalidades de futsal, queimada, vôlei de praia e atletismo, no masculino e feminino, nas categorias mirim, infantil e juvenil

Manaus (AM)- Segue em fase classificatória a 23ª edição das Municipíadas da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Rural, com 10 unidades de ensino do rio Amazonas, envolvendo aproximadamente 200 alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

As disputas vão até hoje (17) na escola municipal Manoel Chagas, na comunidade Bom Sucesso, no rio Amazonas. A DDZ Rural conta com apoio da Coordenação de Esportes da Semed.

A programação dos jogos tem as modalidades de futsal, queimada, vôlei de praia e atletismo, no masculino e feminino, nas categorias mirim, infantil e juvenil. Se classificam os campeões por categoria para a fase final da divisão rural, na qual serão conhecidas as escolas representantes da zona geográfica na fase final das Municipíadas.

De acordo com o coordenador de Educação Física da DDZ Rural, Almeci Lucas, os jogos são muito mais do que mera competição, mas principalmente mostra o trabalho dos profissionais da área, além de ser um encontro social entre todos.

“A gente trabalha tanto as escolas do rio Negro, como do rio Amazonas, da estrada do Pau-Rosa, AM 010 e BR 174. Nessa escola, estamos fazendo a terceira etapa dos jogos da DDZ Rural, e é muito importante esse momento para os nossos alunos, porque eles vivenciam, eles podem apresentar suas habilidades, suas capacidades. É uma forma também de motivá-los para confiarem que, por meio do esporte, a educação é cada vez melhor quanto sua aprendizagem”, afirmou.

A aluna do 8º ano, Sabrina Cortez Lima e Lima, 14, da escola municipal Canaã 1, no rio Amazonas, foi a campeã de atletismo dos 100 metros. A atleta disse que pratica a modalidade desde os cinco anos na escola, mas participa da fase classificatória pela primeira vez.

“Foi bom participar da prova, foi bem interessante, porque eu nunca corri tanto assim. Representei minha escola e me senti muito feliz com o resultado. A professora me ajudou muito com um mês de preparação. Estou me sentindo muito feliz de estar aqui. Pratico atletismo desde os cinco anos de idade. Pretendo seguir no esporte, com a ajuda da escola”, comentou.

A escola municipal Nossa Senhora de Nazaré, localizada na comunidade Assentamento Nazaré, na Costa do Tabocal, no rio Amazonas, participa dos jogos do futsal, atletismo, queimada e vôlei de praia, no masculino e feminino, no mirim, infantil e juvenil, com total de 64 alunos do 6º ao 9º ano. Para o professor de educação física, Ery Johnson, é uma oportunidade muito grande para os alunos, além de competir, sair do ambiente da escola.

“A educação física é fundamental no crescimento dos adolescentes. Esse evento é de suma importância para fazer a integração e a socialização dos alunos, permitindo que eles convivam, conheçam e interajam com outros alunos de outras escolas. Muitas das vezes, eles ficam muito restritos somente no ambiente escolar. Esse evento contribui muito para os alunos no aprendizado e desenvolvimento pelo fato de conhecerem outras pessoas”, finalizou.

A primeira e segunda fases da DDZ Rural foram realizadas com escolas municipais do alto e baixo rio Negro, nas modalidades de futsal, queimada, vôlei de praia e atletismo, no masculino e feminino, nas categorias mirim, infantil e juvenil. A próxima etapa da divisão será na sexta-feira, 18/8, com nove unidades de ensino, na escola municipal Neuza dos Santos, localizada no Pau-Rosa, zona rodoviária.

*com informações da assessoria

Fotos – Eliton Santos / Semed

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Alunos do Manaus Esportiva garantem medalhas nacional de badminton

Fifa anula clássico Brasil x Argentina

Izaquias Queiroz anuncia aposentadoria