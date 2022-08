Homem é esfaqueado durante briga com venezuelano no Centro

O venezuelano estava com uma faca e a vítima ferida estava com um pedaço de madeira

Manaus (AM) – Um homem ainda não identificado foi esfaqueado na tarde desta terça-feira (16), após uma briga com um venezuelano, também não identificado, na avenida Lourenço da Silva Braga, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, a motivação da briga ainda é desconhecida mas os dois travaram luta corporal. O venezuelano estava com uma faca e a vítima ferida estava com um pedaço de madeira.

“Ele veio correndo e acabou caindo em um ponto de táxi. O venezuelano escapou após o crime. Sempre acontece esse tipo de briga aqui nessa área. Precisamos de mais policiamento” , relatou um comerciante da área.

O homem ficou agonizando em via pública até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado à uma unidade hospitalar.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Leia mais:

Presa mulher que abusou sexualmente de enteado de 3 anos em Manaus

Homem é preso por tentar matar cunhado a facadas em Manaus

Enrolado em lençol, corpo de homem é encontrado em Manaus