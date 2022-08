Vídeo mostra grave acidente em “curva da morte” na zona Norte de Manaus; veja

Manaus (AM) – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grave acidente de trânsito envolvendo um motociclista até o momento não identificado. O fato ocorreu por volta das 7h da manhã do último domingo (21), na avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital.

As imagens flagradas pela câmera do circuito interno de um estacionamento mostram o exato momento em que o condutor de uma motocicleta modelo Honda, na cor preta, se desequilibrou enquanto realizava, em alta velocidade, a curva conhecida como “curva da morte”.

Após se desequilibrar o homem cai com a moto no chão, vindo a ser arremessado até a calçada de uma residência. No vídeo é possível perceber que o motociclista estava sem o uso do capacete. Além disso um pedestre que passava pela calçada por pouco não foi atingido pelo veículo.

O condutor da motocicleta ficou gravemente ferido e inconsciente no chão. Em outro vídeo registrado por populares é possível notar que a vítima do acidente ficou agonizando no local pois teve ferimentos na região da cabeça.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde do homem, bem como a sua identidade.

Dois homens identificados como Bruno Amarante Franca e Neivaldo Repolho Marinho, de 26 anos, morreram no dia 29 de julho durante um grave acidente de trânsito na avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de um motorista de aplicativo, de 38 anos, que preferiu não se identificar, os dois homens estavam em uma motocicleta descendo no sentido Centro-Bairro em alta velocidade quando perderam o controle do veículo e colidiram contra uma árvore no canteiro central.

“Na hora da colisão o impacto foi muito forte e a motocicleta atravessou no sentido contrário no qual eu vinha trafegando. Meu carro modelo Pálio, de cor vermelha, ficou destruído. Foi um grande susto, meu filho de oito anos estava no carro”, relatou o motorista em entrevista ao Em Tempo.

A motocicleta das vítimas ficou destruída. Os corpos das vítimas ficaram no canteiro central. Policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atenderem a ocorrência.

