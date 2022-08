Motociclista morre em grave acidente de trânsito na Ponte Rio Negro

Manaus (AM) – O motorista de ônibus João Carlos Gonzaga, de 42 anos, morreu em um grave acidente de trânsito entre a motocicleta que ele pilotava e um caminhão de carga. O fato ocorreu por volta de 11h30 da manhã desta quinta-feira (11), na Ponte Rio Negro, sentido Iranduba. A passageira que estava com ele, identificada como Vanessa de Araújo Dourado, de 27 anos foi socorrida.

Segundo as informações repassadas pelos policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o caminhão que transportava uma carga de madeiras para o município de Iranduba, deu pane mecânica e precisou parar na pista. Neste momento, a motocicleta conduzida por João Carlos vinha em alta velocidade e acabou colidindo com a traseira do caminhão

Devido ao forte impacto, João Carlos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A passageira da motocicleta foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, localizado na Compensa, Zona Oeste.

“Passei no local na hora do acidente, foi muito feio”, disse uma testemunha que não quis se identificar, mas permaneceu pouco tempo no local do acidente e seguiu destino.

Vítima- João Carlos Gonzaga, de 42 anos

Segundo informações dos paramédicos do Samu, a mulher chegou consciente na unidade hospitalar. Ela passou por procedimentos médicos para constatar a necessidade de ser transferida para receber atendimento no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, localizado na Zona Leste. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

A Polícia Ambiental esteve no local para revistar a documentação e a carga que estava sendo transportada pelo caminhão, conforme as informações, após a revista foi constatado que estava tudo legalizado. O motorista do veículo permaneceu no local prestando esclarecimentos à polícia.

Os agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a perícia. Os policiais civis levantaram as informações para apurar a causa e responsabilidade do acidente. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para orientar os condutores que passavam curiosos. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Três acidentes em 12h

Enquanto tentava atravessar a avenida Lourenço da Silva Braga, no bairro Educandos, na Zona Sul da capital, na manhã desta quinta-feira (11), um idoso de 83 anos foi atropelado por uma motocicleta de 22 anos. De acordo com informações de testemunhas, o idoso tentou atravessar quando foi atingido pela motocicleta e bateu a cabeça ao cair. Devido ao impacto, o condutor da moto também caiu na avenida.

Mais um grave acidente de trânsito foi registrado, na manhã desta quinta-feira (11), em Manaus. O servidor da Seduc Alcilei Vale Neto, 43 anos, morreu após ser esmagado por uma carreta, por volta das 6h15 desta quinta-feira (11), na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na zona Sul, nas proximidades da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), sentido bairro/Centro.

Conforme informações da polícia, a vítima estava a caminho do trabalho na garupa de uma motocicleta, quando o pneu do veículo estourou e ele e o condutor caíram na pista.

