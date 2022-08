Candidato Eduardo Braga promete fim da fila Sisreg em 120 dias

Eduardo Braga garantiu, que a fila virtual do sistema de saúde que aterroriza a população, terá fim no seu governo

Manaus (AM) – Em visita à quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, nesta terça-feira (23), o senador e candidato pela coligação “Em defesa da vida” (MDB, PSD e a federação PT, PC do B e PV), senador Eduardo Braga (MDB), garantiu que vai acabar com a fila do Sistema de Regulação (Sisreg) para moradores exaustos de esperar por atendimentos especializados.

A dona de casa Rosalia, que há meses tenta consultas e exames para Tiago, de 17 anos, que é autista, relatou a romaria que enfrenta nos últimos tempos para manter o filho calmo e manter a paz familiar. “Sem medicação, ele é muito violento. Já apanhei diversas vezes do Tiago e não posso deixá-lo com ninguém. A única forma dele ficar tranquilo é com medicação, mas para receber os remédios, ele precisa passar por consultas e fazer exames. Já está tudo cadastrado no Sisreg, mas nunca vem a liberação. Já perdi as contas de quantas vezes fui atrás”, relatou para o senador.

Eduardo Braga, após ouvir atentamente a história da família, reiterou um dos grandes compromissos desta campanha, o de priorizar a saúde das pessoas.

“Eu e minha vice, Anne Moura, temos a plena consciência de que a saúde não pode ser negligenciada e nem tratada com descaso por pessoas despreparadas para administrar o estado. Nosso plano de governo contempla zerar a fila do Sisreg em 120 dias com a realização de mutirões de atendimento médico e de cirurgias. Pretendemos também construir um hospital especializado no atendimento de pessoas com deficiência, como o Tiago e com outros problemas de saúde, como os surdos, os que apresentam problemas motores. Não vamos demorar a dar a resposta que a população precisa. Chega do povo ser penalizado pela irresponsabilidade de gestores inconsequentes”, afirmou Braga na casa da família.

Ao ouvir o compromisso, o rosto de dona Rosália, antes cheio de preocupação, ficou mais aliviado.

“É bom saber que um homem que já fez tanto pelo Amazonas, vai construir um hospital para ajudar o meu filho e o filho de tanta gente que perambula por aí sem ter a quem recorrer. Eduardo Braga sabe fazer, por isso eu confio”, declarou a dona de casa enquanto abraçava Tiago, que acompanhou atentamente as palavras do senador.

O candidato da coligação “Em defesa da vida” afirmou em entrevista a portal de notícias, concedida também nesta terça-feira, que suas metas para a saúde são audaciosas e possíveis de serem executadas. “Faltou tudo neste governo, faltou gestão, faltou planejamento, faltou compromisso. O que não faltou foi dinheiro. A arrecadação tributária do estado de janeiro de 2019 a julho de 2022 foi de R$ 85 bilhões. Liquidando as despesas obrigatórias, sobrou cerca de R$ 50 bilhões. O que fizeram? Com recursos que o estado arrecada, nós pretendemos fazer dois hospitais, uma na zona Norte e outra na zona Leste. Iremos também construir uma maternidade e investir na melhoria das unidades de saúde que estão deterioradas. Não é mágica. É compromisso com o bem-estar das pessoas”, salientou o candidato, que ao longo de dois mandatos consecutivos como governador do Amazonas (2003-2010), construiu 42 unidades de saúde, entre hospitais, maternidades e SPAs, tanto na capital quanto no interior do Amazonas.Abertas inscrições para divulgação de vagas de emprego para pessoas com deficiência

