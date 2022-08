Eduardo Braga oficializa candidatura ao Governo do AM durante convenção em Manaus

Manaus (AM) – O senador Eduardo Braga oficializou a sua candidatura para Governador do Estado do Amazonas, no pleito 2022, durante a convenção partidária do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), às 9h, em uma choperia na estrada do Tarumã, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

A convenção reuniu apoiadores, militantes e pré-candidatos de partidos que compõem a coligação partidária denominada “Juntos somos mais fortes”.

Foto: Luana Lima

No evento, estiveram presentes políticos de grandes nomes, que já fizeram história no Amazonas, e que agora correm na disputa para eleições 2022 em seus cargos específicos.

O senador Omar Aziz, que é pré-candidato à reeleição ao Senado Federal pelo Partido Social Democrático (PSD), falou da união entre apoiadores e a aliança com o ex-presidente e pré-candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT).

“É por isso que nós estamos aqui hoje. Para mostrar para Manaus e o Amazonas que este grupo aqui defende as principais causas do povo amazonense. Sozinho, ninguém consegue mudar uma história”, disse.

Omar ainda ressaltou a importância da Zona Franca para o estado do Amazonas. Além disso, falou dos trabalhos em união realizados com Eduardo Braga.

“Eu fui governador do Estado durante quatro anos onde criei projetos que beneficiaram as famílias amazonenses. Fui vice do Eduardo durante oito anos e não teve uma obra do Eduardo que não tinha sido completa e que eu não completei quando eleito”.

“É obrigação, o espírito público que fala mais alto. Eu sou atacado por muitas vezes defender os interesses do Amazonas. Não há de forma nenhuma, a única forma que temos é deixarmos a Zona Franca de pé e aumentarmos a competitividade”, ressaltou.

Após a fala do senador Omar Aziz, uma mensagem deixada pelo ex-presidente Lula foi transmitida em um telão para o público presente. Na mensagem, Lula relembra as grandes obras que o Amazonas ganhou na época em que era presidente e Eduardo, governador. Ele falou sobre o crescimento que o Amazonas terá caso forem eleitos.

“Quero dizer a vocês que é muito importante voltarmos a fazer o estado do Amazonas crescer. Eu pretendo ir ao Amazonas novamente e quero conversar com o empresário, o estudante, o indígena, classe média e o pescador. Eu preciso me encontrar com vocês porque precisamos recuperar o crescimento do Amazonas”, disse o ex-presidente.

O momento mais esperado pelo público foi a chegada do senador Eduardo Braga, acompanhado da sua candidata a vice, Anne Moura (PT). Durante o discurso Eduardo agradeceu a todos os apoiadores e falou do seu plano de governo para o Amazonas, onde ressaltou que com o apoio de Lula, o estado voltará a crescer.

Foto: Luana Lima

“Antes de tomar a decisão de ser candidato olhei para o lado e não vi um governo que tenha projeto. Não vi um governador que tenha compromisso com o povo, um governador que tenha projeto para enfrentar a fome batendo nas portas das pessoas. Não vi quem tenha projetos para o desemprego e a falta de oportunidade de homens e mulheres da capital e do interior do estado do Amazonas.

“Tudo vai mudar meus amigos, no dia 1º de janeiro de 2023 vem vitória de Lula para presidente, Eduardo Braga e Anne Moura para o governo do estado”, finalizou o senador.

Edição Web: Bruna Oliveira

