Suframa promove Fórum de Indústria 4.0 e Tecnologia 5G em Manaus

Manaus (AM) – A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) promoveu na manhã desta quarta-feira (24), de forma híbrida (no auditório da Autarquia e por meio de videoconferência), o “Fórum 5G e Indústria 4.0”, voltado à discussão e ao alinhamento de diretrizes e ações efetivas de caráter estratégico, no contexto do projeto: “Amazônia 2040: cenários prospectivos e agenda estratégica para o Desenvolvimento”.

As diversas apresentações realizadas demonstraram o processo evolutivo para implementação em solo nacional da Tecnologia 5G – já presente parcialmente em pelo menos doze capitais brasileiras e mostrou os benefícios da integração entre o 5 G e a indústria 4.0, tanto para as indústrias como para a sociedade.

Aplicações das novas tecnologias em diversas áreas

Durante o fórum, também foram mencionados casos de aplicações dessas tecnologias em setores como agricultura, energia, manufatura, saúde, segurança pública e transporte – incluindo experiências inovadoras em projetos relacionados a cirurgias, veículos autônomos e exemplos de ganhos de produtividade e redução de custos logísticos na área industrial.

Outros aspectos discutidos incluíram o modelo de negócios do 5G no País, a visão de futuro e as necessidades em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&l), recursos humanos especializados, indústria de apoio e cadeias de fornecedores, entre outras, enfrentadas na área.

“Amazônia 2040”

A realização do “Fórum de Indústria 4.0 e 5G” dá continuidade à proposta da Suframa de envolver todo o ecossistema da região na discussão sobre temas relacionados aos eixos temáticos da agenda estratégica referente aos cenários prospectivos do projeto “Amazônia 2040”.

Mais fórum

No início deste mês, já haviam sido realizados fóruns semelhantes nas áreas temáticas de Óleo e Gás e Bioeconomia. E, até outubro, também serão promovidos outros eventos afins, nas áreas de Fertilizantes, Saúde, Melhorias de Ambiente de Negócios, Órgãos de Fomento e Mineração Sustentável.

O evento contou com a participação de representantes e especialistas de instituições locais e nacionais que atuam em atividades ou projetos nas áreas de Indústria 4.0 e Tecnologia 5G, entre os quais Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), Instituto de Pesquisas Eldorado, Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Hospital Israelita Albert Einstein, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ministério das Comunicações e Prefeitura de Manaus.

