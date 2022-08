Prefeitura avalia investimento de R$ 515 milhões em projetos industriais

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), participou, nesta quinta-feira (18), da 305ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), realizada de forma virtual, por meio de videoconferência.

O encontro teve o objetivo de avaliar uma pauta de 31 projetos industriais, de serviços e agropecuários, que preveem a geração de 850 novos postos de trabalho, em plena capacidade de operação.

O encontro contou com a participação do titular da Semtepi, Radyr Júnior, representando o prefeito de Manaus, David Almeida. Conforme programação, o encontro acontece, a cada dois meses, para avaliar propostas de desenvolvimento econômico para o Amazonas. Juntos, os projetos avaliados na sessão virtual somam investimentos totais superiores a R$ 515 milhões.

“O prefeito David Almeida determinou que essa relação com a Suframa seja fortalecida. Por isso, nessa gestão, criamos o Fórum Permanente de Articulações com a Zona Franca de Manaus (FOPAZFM), visando o desenvolvimento econômico e a união do nosso Estado. Reuniões como essa são de suma importância para a geração de emprego e renda, a partir de empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus”

, destacou Radyr Júnior.