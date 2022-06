Suframa marca presença no maior evento de investimentos estrangeiros da América Latina

Neste ano, em formato híbrido, o fórum dará continuidade à proposta de apresentar oportunidades de investimentos e destacar a evolução do ambiente de negócios do país

Manaus (AM) – A Suframa participará, entre os dias 14 e 15 de junho, no World Trade Center, em São Paulo, do Fórum de Investimentos Brasil 2022 (Brasil Investment Forum 2022 – BIF 22). Fruto de parceria entre o governo federal, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o BIF 22 será a quinta edição do maior evento de investimentos estrangeiros da América Latina.

Neste ano, em formato híbrido, o fórum dará continuidade à proposta de apresentar oportunidades de investimentos e destacar a evolução do ambiente de negócios do país, a fim de fortalecer a confiança dos investidores internacionais e contribuir para o posicionamento do Brasil como mercado preferencial para o capital externo.

Durante os dois dias de evento, serão realizados diversos painéis compostos por autoridades, executivos de grandes empresas do Brasil e do mundo e especialistas, por meio dos quais serão abordadas oportunidades de destaque em setores como agronegócio, infraestrutura, energia e tecnologia da informação.

De acordo com o superintendente da Suframa, Algacir Polsin, a Autarquia participou de todas as edições do evento e sente-se honrada por ter sido convidada para mais uma edição do fórum. Neste ano, a instituição contará novamente com um stand virtual por meio do qual buscará apresentar aos mais de seis mil inscritos as oportunidades de negócios na área de abrangência do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM), buscando fortalecer ações de promoção comercial da região que possam resultar na geração de emprego e renda e na melhoria da qualidade de vida da população amazônida.

“Além disso, também teremos uma participação presencial com a finalidade de intensificar contatos negociais e contribuir com as discussões temáticas. O BIF é o maior fórum de investimentos da América Latina e, somente no ano passado, contou com mais de 70 palestrantes e 100 países representados, ensejando discussões relevantes sobre setores estratégicos da economia brasileira, como infraestrutura, energia, agronegócios, tecnologia e inovação” , afirmou Polsin.

As atividades incluirão, ainda, discussões sobre temas de interesse dos investidores, como novos modelos de negócios, iniciativas de investimento em participação e movimentações das cadeias globais de valor, entre outros.

“Existem muitas oportunidades de negócios na área em que a Suframa atua para ser apresentadas e será muito importante para nós poder participar, ampliar a divulgação positiva do modelo Zona Franca de Manaus e estar em contato com uma imensa gama de investidores e formadores de opinião, em níveis nacional e internacional” , complementou.

*Com informações da assessoria

