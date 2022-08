Lula no JN: Campanha de Bolsonaro prepara ofensiva nas redes sociais

Segundo a reportagem, o objetivo do grupo é atacar Lula e, ao mesmo tempo, fazer a defesa de Bolsonaro, a fim de evitar que apoiadores do petista dominem as discussões nas redes.

O núcleo da campanha de Jair Bolsonaro (PL) pretende bombardear as redes sociais com publicações contra o ex-presidente Lula (PT) durante sua entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo, que acontece nesta quinta-feira, às 20h30.

Os bolsonaristas devem usar canais oficiais e de aliados para contestar, em tempo real, as declarações do petista e explorar eventuais deslizes, informou a reportagem de Jussara Soares, no jornal O Globo.

O núcleo de campanha de Bolsonaro no comando do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) é popular pelas ofensivas nas redes sociais contra os opositores do atual governo. Desta vez, no entanto, a estratégia ainda contará com auxiliares do governo e ministros.

Pesquisas

De acordo com as últimas pesquisas eleitorais, Lula é o favorito dos brasileiros para assumir a presidência e pode vencer o pleito de outubro logo no primeiro turno.

Um levantamento divulgado pelo CEO da Quaest Consultoria e Pesquisa, Felipe Nunes, na segunda-feira (22), apontou que Bolsonaro obteve pelo menos 65% de menções negativas nas redes sociais durante o período da entrevista que concedeu ao Jornal Nacional, também na segunda.

O mandatário somou apenas 35% de menções positivas, mostrando que ele foi ovacionado pelos próprios apoiadores e não conseguiu furar sua bolha e avançar entre outros grupos, dos quais precisa dos votos para vencer o pleito em outubro.