Prefeitura de Manaus divulga nova data de atrações do Passo a Paço 2022

O “#SouManaus Passo a Paço 2022” é o maior festival de artes integradas do norte do país

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulga a nova data de apresentação da banda Jota Quest, para o festival “#SouManaus Passo a Paço 2022”. O grupo se apresentará no dia 5 de setembro, e não mais no dia 4. A mudança ocorre devido alteração na agenda dos artistas. O início do show está previsto para às 19h50 no palco “Tucupi”.

Uma outra alteração foi quanto a atração internacional “Double You”, que passará do dia 4 de setembro para o dia 3, com a apresentação no palco “Caboquinho”, a partir das 22h40.

O “#SouManaus Passo a Paço 2022” é o maior festival de artes integradas do norte do país que vai ocorrer de 3 a 6 de setembro. A programação completa dos artistas locais e nacionais será divulgada ainda nesta sexta-feira (26).

“São mais de 660 artistas envolvidos. Este número é histórico. A expectativa está voltada para este grande evento, o #SouManaus Passo a Paço 2022, que vai potencializar e integrar as artes e seus segmentos como dança, música, gastronomia inclusiva, circo, audiovisual, hip-hop, teatro, literatura, ou seja, quatro dias que serão voltados para cultura”, afirmou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura divulga resultado preliminar de edital para vendas de alimentos no Passo a Paço 2022

Para todos os estilos e idades: confira as atrações do Passo a Paço 2022

Manaus faz Passo a Paço 2022 com foco no turismo de grandes eventos