Amazonas Fashion começa nessa sexta com tendências da moda primavera/verão

MANAUS (AM) – O evento de moda “Amazonas Fashion”, vai reunir as principais tendências da coleção primavera/verão, inicia nesta sexta-feira (26) e segue até domingo (28), no Amazonas Shopping. Nos três dias, o público vai poder assistir aos desfiles e se inspirar nas composições dos looks apresentados.

O evento acontece na Praça Rio Negro, no corredor central do Shopping, sempre a partir das 19h. A entrada é gratuita. Os desfiles também serão transmitidos pelo Instagram @amazonasshopping.

A apresentação será feita pela jornalista e influenciadora digital Ludmilla Queiroz e contará com a participação de um time de influencers do segmento da moda, comentando os looks que serão exibidos.

Participam do desfile mais de 50 lojas do shopping, de moda infantil, adulto feminino e masculino, acessórios e calçados.

O stylist Edinho Serrão, responsável pela curadoria dos looks, adianta que entre as tendências que o público vai poder conferir estão os paetês, o color-blocking, que são as cores vibrantes como o verde limão, o pink e o roxo. “Essas tendências vão estar presente nos próximos meses nas roupas e também nos acessórios e calçados”, destacou.

Segundo Edinho Serrão, o floral vem também muito forte nos desfiles, assim como as roupas em tecidos de linho e sarja, que trazem uma elegância ao look. Na moda masculina, a aposta são as cores em tons terrosos, como o marrom, amarelo mostarda e offwhite.

“O público vai se surpreender com a infinidade de opções que as lojas do Amazonas Shopping estão preparando para todos os momentos”, afirmou.

Estrutura

Uma superestrutura está sendo preparada para que as pessoas possam assistir aos desfiles com total comodidade, explica a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos.

A passarela será a tradicional, em formato de T, e o cenário conterá elementos amazônicos, com destaque para os tons de verde. O casting de modelos, diz ela, é formado 100% por profissionais amazonenses. “

Alguns, inclusive, desfilaram nas primeiras edições do ‘Amazonas Fashion’, como é o caso do modelo Rodrigo Rothem, que hoje faz sucesso internacional”, frisou.

