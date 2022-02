Retorno do ensino presencial melhora desempenho e Prefeitura resgata alunos evadidos

Manaus (AM) – Em 2022, diversas escolas voltaram ao ensino presencial no Brasil e, consequentemente, houve uma alteração na percepção dos alunos. Segundo pesquisas do Datafolha, os estudantes sentiram evolução no aprendizado. Em Manaus, o ensino também voltou a ser presencial e, após um 2021 marcado por evasão escolar, a Prefeitura de Manaus, por meio dos Centros Municipais de Atendimento Sociopsicopedagógico (Cemasp) resgatou 94% de alunos infrequentes.

De acordo com o Datafolha, muitos pais e responsáveis identificaram um avanço positivo na educação dos filhos. Cerca de 83% dos alunos melhoraram seu desempenho escolar após o retorno do ensino presencial em todos os ciclos da educação básica.

Além da evolução nos estudos, muitos pais também perceberam que filhos estão mais animados do que aqueles que ainda continuam no ensino remoto. Segundo o levantamento do Datafolha, esse número de alunos dispostos chega a 86%. Outros dados animadores mostram que 80% dos estudantes estão mais otimistas com o futuro, e mais independentes para a realização de atividades escolares (86%).

Ao mesmo tempo, a preocupação dos pais e responsáveis ainda permanece em razão das aulas interrompidas pela pandemia da Covid-19 ao longo do ano de 2020.

Nesse sentido, com o retorno das aulas presenciais, a prioridade atual de 28% dos pais, segundo o Datafolha, é a implementação de políticas educativas voltadas para programas de recuperação e de reforço escolar. Já 70% das famílias consideram que é importante apoio pedagógico em matérias como Matemática e Língua Portuguesa.

Alunos resgatados

Durante o retorno das aulas remotas e da retomada progressiva no modo presencial na capital do Amazonas, em 2021, a evasão escolar passou a ser uma preocupação para o poder público e para os pais. Porém, houve uma diminuição de alunos faltosos ao ponto de serem resgatados 27 mil de estudantes infrequentes.

Do total de estudantes que deixaram de frequentar a escola e que foram encaminhados para resgate nos Centros Municipais de Atendimento Sociopsicopedagógico (Cemasps), da Secretaria Municipal de Educação (Semed), 94% foram resgatados e retornaram a frequentar as aulas. Apenas na Zona Centro-Sul da cidade, 24 das 51 unidades atendidas pelas Cemasp tiveram 100% dos alunos resgatados.

A ação também atingiu 92% das demandas sociopsicopedagógicas por meio do atendimento de profissionais de diversas áreas, que puderam melhorar o desempenho dos alunos na participação de atividades escolares.

Os trabalhos da Cemasp foram desenvolvidos com base em três eixos: família, estudantes e escola. A primeira ação tinha como objetivo conscientizar a família sobre a importância do aluno frequentar a escola. A segunda envolve repassar informações e atender demandas da equipe sociopsicopedagógicas, como trabalhos educativos com alunos e familiares. Já a terceira corresponde em atender demandas de unidades de ensino.

