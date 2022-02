Escolas do Amazonas são preparadas para receber estudantes

Manaus (AM)- As 605 escolas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto estão recebendo os últimos ajustes para o início do ano letivo da rede pública estadual de ensino. Mais de 417 mil estudantes voltam às unidades escolares na segunda-feira (14), de forma presencial.

As unidades de ensino estão recebendo serviços de manutenção preventiva, revisões hidráulicas e elétricas, que incluem, por exemplo, reparos em encanamentos e troca de lâmpadas e fiação elétrica. Os serviços são realizados antes das aulas começarem para que não haja interrupções enquanto as escolas estiverem em atividades.

A secretária estadual de Educação e Desporto, Kuka Chaves, ressalta que as ações são feitas para garantir que a única preocupação dos servidores e dos estudantes seja a dedicação em ensinar e aprender.

“O governador Wilson Lima, sempre com o olhar carinhoso para a educação, solicitou ainda mais foco nesses ajustes que são realizados todos os anos antes das aulas começarem. São detalhes que, se não forem cuidados com prevenção, tornam-se grandes problemas, por isso o cuidado da nossa equipe de engenharia em manter tudo funcionando adequadamente”, afirma a secretária.

Cuidados contra a Covid

A Secretaria de Educação segue atenta aos cuidados contra a Covid-19. Para isso, as pias que apresentaram problemas estão sendo trocadas, assim como os dispensadores de sabonete líquido e álcool que estavam danificados.

De acordo com o gestor da Escola Estadual Sebastiana Braga, Sérgio Façanha, o retorno às aulas é envolto em muita expectativa, e em razão disso, toda a unidade escolar está sendo preparada para acolher os mais de 1 mil estudantes matriculados na escola.

“Estamos finalizando todos os ambientes, executando limpeza geral em todas as salas, realizando as marcações de distanciamento para, assim, retornarmos às nossas atividades de forma segura, mantendo os protocolos sanitários orientados pelos órgãos de saúde”, pontua o gestor.

Além disso, as unidades escolares estão recebendo material de sinalização sobre o uso de máscaras, higienização correta das mãos e os cuidados.

