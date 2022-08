Padrasto suspeito de matar adolescente de a facadas é preso em Manaus

De acordo com informações da polícia, Carlos estava disfarçado de mendigo no momento da prisão

Manaus (AM) – Carlos Alberto Paula Soares, de 36 anos, foi preso nesta segunda-feira (29), por equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), suspeito do homicídio da própria enteada Jennifer Vitória Magno Soares, que tinha 15 anos com nove facadas no pescoço . O crime aconteceu no dia 1° deste mês na casa do suspeito na rua P, da Comunidade Santa Inês, na Zona Leste.

De acordo com informações da polícia, Carlos estava disfarçado de mendigo no momento da prisão. O local em que ele foi capturado não foi divulgado.

No dia do crime, o corpo da vítima foi localizado por um vizinho que avistou a adolescente jogada no chão sobre uma poça de sangue. Além dos golpes no pescoço, Jennifer estava seminua. Imediatamente, o vizinho, que preferiu não se identificar, acionou a polícia.

Ainda conforme as informações da mãe da vítima repassadas à polícia, ela estava separada do homem a cerca de dois meses. A mulher ainda relatou que teve uma briga com o suspeito, e que a vítima estaria na casa dele porque foi ele quem a registrou e a criou desde o nascimento.

A mãe confirmou que na manhã do dia do crime recebeu uma mensagem de Carlos dizendo que matou a enteada. Após a mensagem o telefone celular de Carlos Alberto não deu mais sinal.

Mais detalhes da prisão do suspeito serão divulgados pela especializada nesta terça-feira (30).

