Mais uma vítima do acidente em Manacapuru recebe alta; número chega a 5

Manaus (AM) – Mais uma vítima do acidente com alegoria da Flor Matizada, durante o 24° Festival das Cirandas de Manacapuru, na noite de domingo (28), recebeu alta hospitalar. Ao total, cinco já deixaram unidades de saúde de Manaus, sendo dois homens e três mulheres.

No HPS 28 de Agosto, há sete pacientes internados e todos estão sendo acompanhados pela equipe multidisciplinar e com quadro de saúde estável, sem gravidade.

No HPS Platão Araújo e João Lúcio estão internados três pacientes em estado grave e cinco pacientes permanecem em observação após avaliação ortopédica e neurológica com quadro de saúde estável.

Dois pacientes estão sendo acompanhados no hospital de Manacapuru e um pacientes está internado em unidade da rede privada.

A Secretaria de Estado de Saúde enviou para o município, ainda na noite de domingo, dez ambulâncias para transferência de vítimas para Manaus.

