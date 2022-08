Braga propõe Auxílio Estadual de R$ 1.100 para acabar com insegurança alimentar no AM

Preocupado com o agravamento da fome no país, especialmente no Norte da Amazônia, o candidato ao Governo do Estado pela Coligação “Em Defesa da Vida”, Eduardo Braga (MDB), propôs ontem a criação de um Auxílio Estadual de R$ 1.100 para famílias em situação de vulnerabilidade social caso obtenha sucesso nas urnas em outubro.

Defensor do Auxílio Brasil na ordem de R$ 600, o senador candidato da Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / MDB / PSD) afirma que o Auxílio proposto “é uma urgência” pelo fato de o Amazonas ser o segundo pior estado brasileiro em termos de insegurança alimentar, que alcança hoje o total de 500 mil pessoas de baixa ou nenhuma renda.

Em nível nacional, a fome castiga 33 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. “No Amazonas, vi casos de gente catando comida em sacos de lixo para ter o que comer em casa, coisas muito tristes”, disse Braga em entrevista à Rede Amazônica de rádio e TV.

Comício com Lula

Acontecerá hoje no Espaço Via Torres, bairro Flores, Zona Norte da cidade, o comício do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Manaus, nesta quarta-feira, ao lado do candidato a governador Eduardo Braga.

Lula chegou à noite de ontem na capitado Estado e hoje visita a fábrica da Honda e o Museu da Amazônia (Musa).

No Musa, ele vai conhecer a árvore gigante de 45 metros, da espécie angelim-pedra, com idade estimada entre 500 e 600 anos.

Apelo amazônico

Na Via Torres, Lula e Braga abordarão temas como a Zona Franca de Manaus e a preservação da floresta amazônica.

O apelo é pertinente ao momento em que o mundo cobra dos presidenciáveis brasileiros compromissos com o combate ao desmatamento e às queimadas e focando o desenvolvimento econômico com sustentabilidade.

Bancada vai lutar

Sob a coordenação do senador Omar Aziz (PSD), a bancada federal do Amazonas se mobiliza para tentar derrubar a Medida Provisória 1.135/2022, do Governo Federal, que impede o repasse de R$ 80 milhões aos segmentos culturais do Estado.

Além de Omar, os senadores Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB), juntamente com os deputados Marcelo Ramos (PSD) e Zé Ricardo (PT), já apelaram aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, pressionando pela derrubada da MP.

Casas populares

Em suas redes sociais, o candidato ao Governo Estadual, Amazonino Mendes (Cidadania) destaca a construção de 10 mil casas populares se vencer as eleições deste ano.

Outras propostas envolvem a construção de três grandes hospitais em Manaus, além de impulsionar novas matrizes econômicas no interior a partir de investimentos em gás, petróleo e potássio.

O “Negão” também promete construir e recuperar estradas e vicinais, novas escolas na capital e no interior e gerar emprego e renda com fortes investimentos no setor primário.

Mulheres avançam

Levantamento da empresa Torabit, ligada ao jornal O Estado de São Paulo, apontou que o combate à discriminação feminina praticada publicamente dará protagonismo às candidatas Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (UB) nos próximos debates envolvendo os postulantes à Presidência da República.

A pesquisa constatou o grande desempenho das duas candidatas no debate do último domingo confrontando os oponentes masculinos no octógono televisivo da disputa presidencial.

Em ascensão na corrida eleitoral, Simone disse ontem à CNN Brasil que, se eleita presidente, vai reduzir as competências do Supremo Tribunal Federal e rever a vitaliciedade do cargo de ministro.

Jota Quest

Segundo a Prefeitura de Manaus, a banda Jota Quest fechará o terceiro dia de apresentações do festival “#SouManaus Passo a Paço 2022”.

A atração de peso nacional está confirmada para o dia 5 de setembro e tem previsão de subir ao palco “Tucupi” às 23h45. A apresentação deve durar até 1 hora e 5 minutos, informa a Manauscult.

Alíquota reduzida

De olho no Governo do Amazonas, o candidato do Solidariedade, Ricardo Nicolau, promete reduzir em 17% a alíquota do ICMS sobre os combustíveis.

Ele promete também uma política de preços específica para o interior como forma de conter a alta dos combustíveis e reduzir os custos de transporte e alimentos.

“É fundamental o combustível mais barato porque ele interfere no bolso dos consumidores”, diz Nicolau.

Chico Preto rifado

De forma unânime, o TRE-AM decidiu invalidar ontem a candidatura de Marco Antônio Chico Preto ao Senado Federal.

A Corte Eleitoral alega que o Avante não confirmou o nome de Chico em convenção partidária.

Para o relator do processo, desembargador Kon Tsih Wang, a candidatura avulsa pretendida pelo ex-vereador também é impossível, pois fere a Resolução 23.609/2019.

Ciranda fatal

Em nota, o Governo do Estado desmentiu a fake news, que circulou na internet, insinuando a falta de apoio logístico oficial para o recente Festival de Cirandas em Manacapuru.

De acordo com a nota, o governo disponibilizou todo o apoio necessário, não tendo qualquer responsabilidade em relação ao acidente que vitimou 23 pessoas, das quais 16 estão internadas em hospitais de Manaus.

Jornalismo Ambiental

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Prêmio Águas de Manaus de Jornalismo Ambiental.

A premiação tem o intuito de reconhecer profissionais da comunicação que, por meio de reportagens em texto, áudio e vídeo, ampliaram discussões sobre os impactos positivos do abastecimento de água tratada e do esgotamento sanitário na capital amazonense.

Os jornalistas podem se inscrever até o dia 18 de novembro de 2022, às 23h59 (horário de Manaus), pelo hotsite http://www.premioaguasdemanaus.com.br/.

Prêmio em dinheiro

No endereço eletrônico, também é possível consultar o regulamento. O prêmio reconhecerá matérias produzidas e publicadas no período compreendido entre 1º de novembro de 2021 e 18 de novembro de 2022.

Os primeiros colocados receberão, cada um, premiação em dinheiro no valor de R$ 5 mil, enquanto os vice campeões ganharão R$ 3,5 mil. Para os terceiros colocados, será dado prêmio no valor de R$ 2 mil.

Desgaste

Preocupada com o desgaste sofrido no debate do último domingo, a cúpula nacional do PT quer mudar as regras dos próximos debates televisivos que tiverem a participação de Lula.

Para a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional da legenda, as regras do debate promovido pelo pool de veículos de imprensa (Band, TV Cultura, Folha e UOL) facilitaram a bateria de ataques desferidos à Lula principalmente por Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT).

Ela considera que os tempos de perguntas e respostas do debate são pequenos, com o candidato que lidera as pesquisas dispondo de pouco tempo para responder aos ataques dos adversários.

Lei Gustavo

O Concultura e Manauscult adiaram, para nova data, a agenda de reuniões setoriais com os artistas de todos os segmentos, referentes à Lei Paulo Gustavo.

O adiamento se deu em função da Medida Provisória 1.135/22, do Governo Federal, que permite à União adiar os repasses aos setores da cultura.

