Quartel general de Wilson Lima otimista com números do Ipec

O quartel general da campanha eleitoral do governador Wilson Lima (UB), candidato a reeleição, estava agitado ontem com a divulgação dos números da pesquisa do Instituto Ipec/Rede Amazônica, que apontou o empate técnico, na ordem de 30% das intenções de voto, entre o governador e o candidato do Cidadania, Amazonino Mendes.

Segundo o comando da campanha de Wilson, a perspectiva do segundo turno é cada vez mais real, tendo em vista a evolução do desempenho do chefe do Executivo Estadual nas aferições realizadas pelos institutos de pesquisa desde o início do primeiro semestre deste ano.

Atrás de Wilson e Amazonino, aparece Eduardo Braga (MDB), com 16%, vindo a seguir Ricardo Nicolau (Solidariedade) com 5%; Carol Braz (PDT) (2%); Henrique Oliveira (Podemos), 2% e Nair Blair (Agir), 1%. O candidato Dr. Israel Tuyuka (PSOL) não pontuou.

Omar Aziz na ponta

Candidato a reeleição, Omar Aziz (PSD-AM) lidera a corrida eleitoral para o Senado da República com 29% das intenções de voto, conforme o Instituto Ipec.

No segundo lugar desponta o ex-prefeito Arthur Neto (PSDB) com 25%. A seguir, aparecem Coronel Menezes (PL), 12%; Luiz Castro (PDT), 8%, e Pastor Peter Miranda (AGIR), 4%.

Lula x Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou disposição de participar do debate de domingo (28) organizado em pool por Folha de São Paulo, Uol e Tvs Bandeirantes e Cultura.

Mas Lula impõe uma condição: só vai se o presidente da República Jair Bolsonaro comparecer também, o que ainda não foi confirmado.

Os que garantiram presenças foram Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil), de partidos com representação no Congresso.

Debate na segunda

No Amazonas, tudo pronto para o debate, promovido pela BandNews Difusora, entre os candidatos ao Senado pelo Estado na segunda-feira (29).

Presenças confirmadas de Omar Aziz (PSD), Arthur Neto (PSDB), vereador Elissandro Bessa (Solidariedade); Coronel Menezes (PL); Luiz Castro (PDT) e Marília Freire (Federação PSol Rede).

O debate será transmitido na frequência 93.7 FM no rádio, na internet, por meio dos aplicativos BandPlay e Band Rádios, e com imagens no canal BandNews Difusora no YouTube e no perfil no Facebook.

WL com maior tempo

O governador Wilson Lima, do União Brasil, terá o maior tempo de rádio e TV no horário de propaganda eleitoral que começa nesta sexta-feira .

Wilson usará 3 minutos e 54 segundos. Eduardo Braga (MDB) vai dispor de 2 minutos e 45 segundos.

Os demais candidatos ao Governo do Amazonas ficam assim: Ricardo Nicolau (Solidariedade), 59 segundos; Amazonino Mendes (Cidadania), 50 segundos; Carol Braz (PDT), 40 segundos; Henrique Oliveira (Podemos), 27 segundos, e Israel Tuyuka (Psol), 21 segundos.

Nair quase de fora

Acusada de “peculato”, a candidata a governadora Nair Blair (Agir) poderá ficar de fora das eleições de outubro.

Ela tem até a próxima quarta-feira para se defender junto a Justiça Eleitoral para tentar evitar a impugnação do seu registro de candidatura solicitado pela procuradora Catarina Sales Mendes de Carvalho.

Batalha presidencial

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a distribuição de tempo no horário eleitoral gratuito para os candidatos à Presidência da República ficou assim estabelecida.

Luiz Inácio Lula da Silva (3 minutos e 39 segundos); Jair Bolsonaro (2 minutos e 38 segundos); Simone Tebet (2 minutos e 20 segundos); Soraya Thronicke (2 minutos e 10 segundos); Ciro Gomes (52 segundos); Roberto Jefferson (25 segundos) e Felipe D’Avila (22 segundos ).

Braga e o preconceito

O senador Eduardo Braga reagiu contra o que ele qualifica como “preconceito” a respeito da autodeclaração sobre a sua origem étnica em registro eleitoral.

Seu certificado de alistamento militar expedido, em 1978, identifica sua tez como morena. Suas origens familiares são afrodescendentes, indígenas e brancas, assim como as da maioria dos brasileiros.

“Meu pai, Carlos dos Santos Braga, é filho de Dona Etelvina, afrodescendente, e caboclo com muito orgulho. Ser filho dele não deixa dúvidas de que sou pardo. Ainda bem que a luta contra o preconceito avança no Brasil”, comenda o candidato ao Governo do Amazonas.

Ameaças no Sul

Segundo informações do Ipaam (Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas), grupos de criminosos estão ameaçando policiais e fiscais empenhados no combate ao desmatamento no Sul do Estado.

Os criminosos estão irritados com recente ação da Operação Tamoiotatá 2 que destruiu um trator, duas pontes e uma base de desmatamento na área.

A região é a mais conflagrada do Estado por causa do tráfico de madeira, minério e drogas.

ZFM sem prejuízos

Em café da manhã, ontem, com o presidente Jair Bolsonaro (PL), no Palácio do Alvorada, em Brasília, o coronel Alfredo Menezes (PL), comemorou o novo decreto que mantém a redução do IPI em 35% para a indústria nacional, mas preserva os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus amparados pelos chamados Processos Produtivos Básicos (PPBs).

De acordo com o Ministério da Economia, o decreto mantém as alíquotas do IPI para 109 produtos fabricados na região, que vão se somar aos 61 já listados no decreto nº 11.158, de 29 de julho de 2022.

A lista dos produtos inclui xarope de refrigerante, isqueiro, carregador de bateria, lâmina de barbear, caixa registradora, relógio de pulso, caneta esferográfica e máquina de lavar louça.

Expoagro 2022

A Prefeitura de Manaus, por meio da Semulsp, participará da 44ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), com exposição voltada para a Educação Ambiental.

O evento ocorrerá entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro, no kartódromo da Vila Olímpica, localizado no bairro Alvorada, Zona Oeste da capital.

Os “Garis da Alegria” da Semulsp farão apresentações com músicas lúdicas de sensibilização ambiental, com o objetivo de fortalecer a cultura de reciclagem e diminuir o fluxo de resíduos direcionados aos rios, igarapés e aterro sanitário.

Fundef no dia 01

A partir do dia 01 de setembro cairá na conta de cada professor e pedagogo da Seduc o pagamento do abono do Fundef confirmado pelo governador Wilson Lima desde a última segunda-feira.

De acordo com o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), o valor do abono varia entre R$ 119,55 e R$ 5.164,56. Os que trabalharam o equivalente a 108 meses vão receber R$ 2.582,28.

O cálculo é dobrado para aqueles pedagogos e professores que trabalharam em regime de 40 horas, podendo chegar ao saldo máximo de R$ 5,1 mil.

Cirandas no Ingá

Coordenado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado, o 24° Festival de Cirandas de Manacapuru começa nesta sexta-feira (26) e vai até domingo (28) no Arena Parque do Ingá.

A expectativa é de que um público de 40 mil pessoas prestigie as três noites do evento,

Segundo maior festival folclórico do Amazonas, o evento gerou 2.840 postos de trabalho, incluindo costureiras, marceneiros, aderecistas, montadores, eletricistas entre outros.

Fonte do Saber

Estudantes da Ocas do Conhecimento Ambiental do Puraquequara deram o pontapé inicial para as visitas à Estação Fonte do Saber.

O espaço é o primeiro museu interativo de ciências da cidade e oferece aos visitantes o contato com o ciclo da água, em um ambiente que simula um laboratório de ciências com atividades lúdicas e interativas.

A Estação está localizada na sede administrativa da Águas de Manaus, no Aleixo, e irá funcionar às segundas-feiras e quartas-feiras, com turmas de 40 pessoas nos turnos matutino e vespertino.

