Lula turbinou indústria de fake news no JN da Globo

Bolsonaristas como o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disseram ontem que o ex-presidente Lula tropeçou na sua entrevista de quinta-feira (25) ao Jornal Nacional, da Rede Globo.

Em sua edição de ontem, o próprio jornal O Globo divulgou uma série de “mancadas” ou “fakes news” com que Lula tentou amenizar o incômodo de perguntas polêmicas feitas pelo jornalista Wiliam Bonner.

Dentre as fakes distribuídas pelo candidato petista O Globo destacou a afirmação de que Lula havia criado o Portal da Transparência, na verdade, lançado pela Controladoria-Geral da União (CGU) em 2004 e não por ato direto do então presidente.

Lavagem de dinheiro

Outra fake news de Lula envolveu a lei contra lavagem de dinheiro, Lei 9.613, de que ele se disse autor, mas que entrou em vigor em março de 1998, durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Segundo O Globo, outra “mancada” foi sobre a criação do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

Esclareceu O Globo que o Coaf foi criado pela Lei 9.613, de 1998, cinco anos antes do início do primeiro mandato de Lula.

O órgão produz inteligência financeira e protege os setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.

MST e agronegócio

Nas redes sociais, grupos de bolsonaristas destilaram críticas a Lula por fazer lambanças no JN acerca do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e do agronegócio.

A menção de Lula sobre uma ala “fascista e direitista” do agronegócio indignou os bolsonaristas que agora acusam o petista de ser inimigo do agro.

Campanha esquenta

O tempo esquentou logo no primeiro dia de propaganda eleitoral no rádio, dando a entender que a temperatura deverá subir muito entre os postulantes ao Governo do Amazonas nos próximos dias.

Eduardo Braga (MDB) e Amazonino Mendes (Cidadania) começaram no ataque contra o governador Wilson Lima (UB). Este, por sua vez, criou o “Brazonino Candidato”, uma ferramenta que ele deverá utilizar para se defender da artilharia pesada dos adversários.

“Mentira” punida

Chamado de “mentiroso” por conceder abono do Fundef a profissionais da educação, o governador Wilson Lima ganhou direito de resposta no programa eleitoral de Amazonino Mendes.

As redes Facebook e Instagram foram obrigadas a retirar imediatamente a postagem negativa, substituindo-a por conteúdo positivo a favor de Wilson.

Plano antivaríola

Baseado no cenário epidemiológico de Emergência em Saúde Pública de Interesse Internacional (Espi), a Prefeitura de Manaus, por meio da Semsa, finalizou o Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana da Monkeypox (Varíola dos Macacos).

O plano descreve as estratégias e medidas efetivas para a prevenção, manejo e controle da doença, orientando profissionais que atuam na vigilância e assistência na rede municipal, reduzindo os impactos da doença para a saúde da população.

O Amazonas registrava, até quarta-feira (24), 15 casos confirmados da doença, além de 17 casos suspeitos ainda em investigação.

Alfredo on-line

Com Covid-19, o candidato a deputado federal Alfredo Nascimento (PL) paralisou todas as suas atividades presenciais de campanha política.

Neste fim de semana, o ex-prefeito diz que caçará eleitores de forma remota. Reuniões presenciais só a partir da próxima segunda-feira (29).

SOS Manicoré

A presidente da Caarim (Central de Associações Agroextrativistas do Rio Manicoré), Maria Cléia Delgado, adverte que os grandes focos de incêndio que já destruíram quase 3 mil hectares de floresta localizada à margem do Rio Manicoré poderão se agravar se não forem tomadas providências urgentes.

O Inpe (Instituo de Pesquisas Espaciais) divulgou que este mês de agosto registra o maior número de queimadas na região, alcançando proporções alarmantes.

Conforme o Greenpeace, as queimadas ocorridas no Sul do Amazonas são responsáveis pelas nuvens de fumaça que cobrem os céus das cidades de Manaus e Porto Velho.

Tragédia ambiental

Segundo o Observatório da BR-319, uma tragédia ambiental praticamente já se configurou em Manicoré com o fogo destruindo uma gigantesca área de floresta no entorno da BR-319.

O órgão garante que o quadro deverá piorar devido as ações criminosas, cada vez mais ousadas, de invasores, grileiros e madeireiros na região.

Passo a Paço 2022

O prefeito David Almeida anunciou ontem as atrações locais do maior festival de artes integradas da região Norte do país, o “#Sou Manaus Passo a Paço 2022”.

Neste ano, serão mais de 660 trabalhadores da cultura dos segmentos artísticos de música, artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, tradições culturais e teatro.

Eles vão se somar a 70 profissionais da gastronomia e mais de 60 artesãos que participarão do festival multicultural que acontecerá nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro, no centro histórico da cidade.

Urina Preta

De acordo com a Vigilância Sanitária do Amazonas, mais 37 casos da doença de Haff (urina preta) foram registrados no Estado.

Especialistas afirmam que o problema, além do Amazonas, preocupa os órgãos sanitários nos estados do Pará e Ceará. No caso do Amazonas, eles alertam que a incidência de casos é agravada pela contaminação por mercúrio dos peixes oriundos da bacia do Rio Branco, em Roraima.

Pé na estrada

A Comissão de Defesa da BR-319, da OAB/AM, percorreu quase 260 quilômetros da rodovia federal, incluindo o polêmico Trecho do Meio, no último dia 18.

Os 20 advogados que participaram da comitiva definiram a ação como uma demonstração de força da OAB em favor da repavimentação do trecho central da BR.

Malafaia furioso

Considerado um dos líderes evangélicos mais radicais, o pastor Silas Malafaia promete subir o tom contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nas manifestações do Dia 7 de Setembro.

Ele estará no palanque do presidente Bolsonaro e diz nas redes sociais que elevará o tom de sua artilharia verbal por ter ficado indignado com os recentes mandados de busca e apreensão determinados por Moraes em residências de empresários bolsonaristas.

Os empresários são suspeitos de usar o aplicativo Whatsapp para disseminar mensagens de apoio a um “golpe de Estado” no país.

Clima de terror

Uma entidade ligada à Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares, é alvo de uma ação civil pública proposta neste mês pelo MPT (Ministério Público do Trabalho).

Pairam sobre a FIC (Fundação Internacional de Comunicação), braço midiático da igreja neopentecostal, acusações de violência psicológica, discriminação por idade, gênero, raça e orientação sexual, imposição de padrões de beleza a funcionárias e diversas outras infrações trabalhistas.

Havia ainda uma orientação extraoficial para não contratar negros, mulheres acima de 50 anos e homossexuais para aparecerem no vídeo, de acordo com os procuradores.

