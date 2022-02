Mora no Amazonas e perdeu a carteira de vacina da Covid-19? Veja como tirar outra

Manaus (AM) – Quem já perdeu a carteira de vacinação contra a Covid-19, geralmente, sabe das dúvidas que surgem em relação como tirar uma nova via.

A boa notícia é que, desde o dia 1º de fevereiro deste ano, pessoas vacinadas contra a Covid-19 na capital amazonense já podem ter acesso a um Certificado de Vacinação emitido pela Prefeitura de Manaus.

A nova funcionalidade pertence ao Sistema Municipal de Vacinação (SMV), no site Imuniza Manaus, que gera o documento, que pode ser apresentado nos locais que exigem na cidade e para quando for viajar.

No site também é possível verificar se já pode tomar as doses restantes, caso ainda não tenha concluído o esquema vacinal.

“Desde o início da campanha de vacinação, há um ano, colocamos o Imuniza Manaus à disposição da população como referência para informações relativas à vacinação, e agora damos mais um passo na oferta desse serviço, permitindo que as pessoas que quiserem comprovar seu histórico vacinal possam emitir o certificado de vacinação de um jeito rápido e fácil”, explica o prefeito David Almeida.

Para solicitar o certificado, basta o usuário acessar o endereço eletrônico https://imuniza.manaus.am.gov.br e escolher o botão “Certificado de Vacinação”. Depois disso, informar o CPF ou número do Cartão Nacional do SUS (CNS), além da data de nascimento, clicando, depois, em emitir em modelo PDF.

Como fica a situação nos municípios do interior?

Para quem mora nos municípios do interior do Amazonas, conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES), deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu município para ser orientado sobre quais medidas devem ser adotadas.

Leia mais:

Amazonas já aplicou mais de 6,3 milhões de doses de vacina contra Covid-19 até este sábado (19)

Amazonas recebe mais de 109 mil doses de vacina contra Covid-19

Manaus tem 51 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana