Amazonas recebe mais de 109 mil doses de vacina contra Covid-19

Manaus (AM) – O Amazonas recebeu, na tarde desta terça-feira (15), do Ministério da Saúde, nova remessa com 109.150 doses de vacina contra Covid-19, do laboratório Janssen, que serão destinadas ao avanço da campanha de vacinação no estado.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) distribuirá os imunizantes mediante emissão posterior de nota informativa.

As doses vão atender à população de 18 anos ou mais para preenchimento do esquema vacinal, incluindo a primeira dose de reforço, também chamada de 3ª dose. A quantidade para cada município será calculada mediante o volume de doses recebido para o Amazonas pelo Ministério da Saúde.

As vacinas foram transportadas para Manaus em voo comercial da Latam, desembarcadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e foram encaminhadas para a FVS-RCP, onde foram armazenadas em câmara fria.

Os 23 volumes do imunizante foram contabilizados por equipe técnica do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Amazonas, coordenado pela FVS-RCP.

A distribuição de imunizante ocorre após agendamento dos municípios junto à equipe do PNI, que emite as notas documentais e repassa as doses aos representantes das secretarias municipais de saúde, durante retirada na sede da FVS-RCP. O PNI também realiza o monitoramento e a articulação para distribuição das doses junto aos municípios.

Doses aplicadas

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 6.234.858 doses foram aplicadas em todo o estado até esta terça-feira (15/02), sendo 2.967.869 de primeira dose, 2.400.981 de segunda dose, 55.407 com dose única, 810.032 de 1ª dose de reforço e 569 de 2ª dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 2129-2500 e 2129-2502.

