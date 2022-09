Bolsonaro acusa Alexandre de Moraes de criar uma “inteligência paralela”

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) atacou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes. O presidente acusou Moraes de criar uma “inteligência paralela”.

A declaração de Bolsonaro ataca a decisão de Moraes de criar um núcleo de inteligência na Corte Eleitoral para identificar ações que possam ameaçar a normalidade das eleições, convocando representantes das polícias militares de três Estados para participar da equipe.

“[Moraes] está criando uma inteligência paralela. Se reuniu a semana passada com os comandantes de Polícia Militar à revelia dos respectivos governadores. O que ele quer com isso? Cada vez mais exercer um controle sobre o futuro do nosso país ao arrepio do que diz a legislação, ele não pode, por exemplo, abrir inquéritos sem a participação do Ministério Público”, disse o presidente à CNN Brasil ao cumprir agenda na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo).

Encontro entre Moraes e ministro. Na breve declaração transmitida pela emissora, o presidente, que já chamou Moraes de “canalha” no último feriado de 7 de setembro e que faz diversos ataques ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), ainda relembrou o encontro que Moraes teve com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, na última semana.

“A reunião da semana passada, do Ministro da Defesa com ele, foi para tratar questões técnicas no futuro ao sigilo e transparência das eleições. Deixo claro, entrego o governo para qualquer um desde que tenhamos eleições limpas no Brasil”, comentou o atual chefe do Executivo, usando o discurso bolsonarista que exige eleições “limpas”, mesmo que sem provas de problemas no sistema eletrônico de votação brasileiro.

* Com informações do site UOL

