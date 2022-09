Manaus recebe Taça Amazônica Adulto Feminino de Handebol 2022

Os jogos ocorrerão no ginásio do Atlético Rio Negro Clube, no Centro de Manaus

Manaus (AM) – No período de 5 a 9 de setembro, a cidade de Manaus recebe a Taça Amazônica Adulto Feminino de Handebol 2022. Os jogos ocorrerão no ginásio do Atlético Rio Negro Clube, no Centro de Manaus.

A competição regional é organizada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) e Liga de Handebol do Amazonas (LIHAM). As seis equipes inscritas no campeonato representarão os estados do Amazonas (3), Pará (2) e Amapá (1). A Taça Amazônica vale vaga na Liga Nacional, que acontece no mês de dezembro.

Os clubes confirmados na Taça Amazônica são: Esmac Ananindeua (Pará), Atlético Rio Negro Clube (Amazonas), Beta Handebol do Viver Melhor (Amazonas), Smel Castanhal (Pará), Unisporte (Amapá) e São Raimundo/HCM/Unip (Amazonas).

Rivalidade regional

O jogo de abertura ocorre na próxima segunda-feira (5), às 15h Foto: Divulgação

O jogo de abertura ocorre na próxima segunda-feira (5), às 15h, trazendo de cara o confronto interestadual Esmac Ananindeua (PA) e São Raimundo/HCM/Unip (Amazonas).

A primeira rodada prossegue às 17h com o duelo Atlético Rio Negro Clube (AM) x Unisporte (AP); e às 19h, com Beta do Viver Melhor (AM) x Smel Castanhal (PA). A cerimônia de abertura está prevista para acontecer no intervalo da segunda para a terceira partida, por volta das 19h.

A Taça Amazônica prossegue até o dia 9 de setembro, sexta-feira, sempre no ginásio do Atlético Rio Negro Clube. Todos jogam contra todos e o time campeão será o que somar o maior número de pontos no campeonato.

*Com informações da assessoria

