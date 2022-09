Vídeo: homem assalta farmácia e agradece atendente em Manaus

Após receber a sacola com os medicamentos, o homem diz “obrigado” e sai do estabelecimento

Manaus (AM) – Um homem ainda não identificado assaltou uma farmácia e ainda agradeceu a funcionária ao final do “atendimento”. O crime ocorreu por volta das 12h desta sexta-feira (3), na avenida das Torres, Zona Norte da capital.

Os registros, que agora circulam na internet, foram feitos pela câmera de segurança do estabelecimento comercial.

O autor do crime chegou ao local sem camisa e segurando uma sacola de lixo nas mãos, pediu o dinheiro do caixa, pegou o celular da funcionária e exigiu alguns remédios específicos.

A atendente chega a afirmar que o estabelecimento estava apenas com R$ 15 no caixa e depois segue para colocar os medicamentos exigidos na sacola. Após receber a sacola com os medicamentos, o homem diz “obrigado” e sai do estabelecimento.

Não há informações se um Boletim de Ocorrência foi registrado.

Veja vídeo:

