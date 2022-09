Justin Bieber cancela todos os shows da turnê mundial

Justin já havia notificado a equipe do Rock in Rio que não estava se sentindo preparado psicologicamente para subir ao Palco Mundo

Justin Bieber cancelou os próximos shows da turnê Justice World Tour, inclusive os que aconteceriam em São Paulo, nos dias 14 e 15 de setembro. A confirmação foi feita neste domingo (4) pelo colunista Leo Dias. O cantor decidiu cuidar da saúde mental.

Ana Clara afirmou: “Como vocês viram o Justin tá passando por alguns problemas de saúde, cancelou os outros shows mas fez questão de manter a apresentação dele no Rock in Rio.”

Fontes da coluna afirmam inclusive que este deve ser o último show do cantor por um bom tempo. Como este espaço noticiou na última sexta-feira (2), a decisão não surgiu de uma hora para a outra. Justin já havia notificado a equipe do Rock in Rio que não estava se sentindo preparado psicologicamente para subir ao Palco Mundo neste domingo ou continuar com a turnê.

Até a última quinta-feira (31), não se sabia ao certo se o cantor iria se apresentar no festival. Por fim, ficou decidido que ele irá se apresentar no Rock in Rio e, logo em seguida, retornar a Los Angeles, para se cuidar.

Desta forma, o show de hoje está mantido, enquanto os shows que aconteceriam nos próximos dias em São Paulo, nos dias 14 e 15, foram cancelados.

