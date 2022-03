Hailey Bieber, mulher de Justin, é internada com danos cerebrais

Hailey teve uma “emergência médica”, que afetou a maneira como ela se movia, e após ter passado por uma série de exames, as suspeitas seriam de sequelas da Covid-19

Califórnia (EUA) – A modelo Hailey Rhode Baldwin Bieber, de 25 anos, foi hospitalizada com “danos cerebrais”, segundo nota divulgada pelo TMZ, neste sábado (12). Mulher do cantor Justin Bieber, Hailey precisou ser internada em um hospital na Califórnia, nos Estados Unidos, após ter sintomas de derrame.

De acordo com o TMZ, Hailey teve uma “emergência médica” que afetou a maneira como ela se movia, e após ter passado por uma série de exames, as suspeitas seriam de sequelas da Covid-19. Ela e o marido foram diagnosticados com a doença há algumas semanas.

Apesar do susto, Hailey Bieber já passa bem e tranquilizou os fãs por meio das redes sociais e detalhou como foi o ocorrido.

“Na quinta-feira de manhã, eu estava sentada tomando café com meu marido quando comecei a ter sintomas de derrame e fui levada ao hospital”, escreveu a jovem nos stories do Instagram, no início desta tarde.

“Eles descobriram que eu tinha sofrido um coágulo de sangue muito pequeno no meu cérebro, o que causou uma pequena falta de oxigênio, mas meu corpo lidou com isso por conta própria e eu me recuperei completamente em poucas horas”, continuou.

A modelo confessou ter passado por um dos piores momentos de sua vida.

“Embora esse tenha sido definitivamente um dos momentos mais assustadores que já vivenciei, estou em casa agora e bem, e sou muito grata a todos os médicos e enfermeiras incríveis que cuidaram de mim! Obrigado a todos que estenderam a mão com desejos de melhora e preocupação, e por todo o apoio e amor”, agradeceu.

Hailey e Justin ficaram noivos em 2018, selando a união um ano mais tarde.

*Com informações do Metrópoles

Edição: Leonardo Sena

