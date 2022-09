Chuva de granizo é registrada nesta segunda-feira (5) em Manacapuru

Manacapuru (AM) – Uma chuva de granizo foi registrada na tarde desta segunda-feira (5) no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros a oeste de Manaus) e chamou a atenção de moradores do município que se surpreenderam com o fenômeno atmosférico.

Circularam ao longo desta tarde em redes sociais várias fotos e vídeos do momento da chuva de granizo. Moradores informaram que a chuva durou cerca de meia hora e aconteceu aproximadamente às 15h.

Apesar dos pequenos blocos de gelo caírem sobre as casas, não há relato de nenhum dano causado pela chuva de granizo que apesar de ser intensa, foi rápida.

Os órgãos ambientais ainda não se manifestaram referente ao acontecimento do fenômeno no Amazonas.

Veja vídeos:

