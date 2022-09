Bolsonaro vem ao Amazonas fazer comício para coronel Menezes e aliados neste mês

Manaus (AM) — Conforme anunciado pelo candidato ao Senado da coligação “Aqui é Trabalho”, coronel Alfredo Menezes (PL), na pré-campanha, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), virá ao Amazonas na segunda quinzena de setembro. A data será confirmada nos próximos dias. Bolsonaro busca a reeleição e está visitando várias cidades brasileiras e Menezes é o seu coordenador de campanha no Estado.

De acordo com o candidato, a previsão é que Bolsonaro venha a partir do dia 15 deste mês para fazer pelo menos dois eventos: em Manaus e Manacapuru. Ele disse que está alinhando os detalhes com o Palácio do Planalto e logo que for confirmada a data vai anunciar os detalhes.

“Estamos trabalhando essa vinda há vários dias e sabemos como o protocolo de segurança é exigente. No entanto, assim que tivermos a sinalização de Brasília, iremos anunciar para o povo do Amazonas. A vinda de Bolsonaro ao nosso estado, ratifica seu comprometimento com as pessoas e, principalmente, resguardar o modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) que só vem aumentado seu faturamento desde que assumiu a presidência, incluindo a atração de novas empresas e geração de empregos”, defendeu Menezes ao destacar que seus adversários nada fizeram e usam as pessoas e o modelo para fazer “terrorismo político”.

Menezes diz que Bolsonaro está empenhado diretamente na eleição de Menezes para o Senado e que a sua vinda é uma prova inequívoca do seu objetivo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima e Menezes pedem voto pela reeleição de Bolsonaro em Borba

Datafolha: 50% dos brasileiros afirmam nunca confiar em nada do que diz Bolsonaro

Pesquisa Quaest: Lula e Bolsonaro empatam na região Norte