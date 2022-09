Torcedor do Flamengo que assediou repórter tem prisão preventiva decretada

Após prestar depoimento na delegacia do Maracanã, o torcedor do Flamengo que assediou ao vivo a repórter da ESPN Jéssica Dias passou por um julgamento no Jecrim (Juizado Especial Criminal) do estádio e, após audiência de custódia, teve prisão preventiva decretada.

O cidadão, Marcelo Benevides Silva, está na companhia de um filho menor de idade (17 anos), e a ESPN e os advogados do Flamengo se colocaram à disposição para dar toda assistência ao jovem durante o período. Eles são moradores de Rio Bonito, no interior do Rio de Janeiro. Sua mãe ainda se encontra na cidade natal.

Em conversa informal com a imprensa, o menino, muito assustado, pediu desculpas aos jornalistas em nome do pai. O pai de Jéssica Dias chegou posteriormente ao local para acompanhar a filha. A repórter, muito abalada, já prestou depoimento e foi liberada para casa.

Os cinegrafistas da ESPN André e Bandeira, o supervisor Sérgio Koln, e o comentarista Pedro Ivo Almeida estiveram a todo o momento na delegacia prestando auxílio à repórter, assim como o departamento jurídico do canal. Os advogados do Flamengo presentes também se colocaram à disposição para eventuais ajudas.

O clube, mais cedo, também havia emitido uma nota oficial repudiando o assédio. Além do episódio de assédio envolvendo Jéssica Dias, a delegacia do Maracanã registrou ainda uma apreensão de cerca de 200 morteiros do lado de fora do estádio, sinalizadores, além de um cambista que estava vendendo sete ingressos de cortesia.

Jéssica acompanhava a chegada da torcida do lado de fora do estádio e estava falando ao vivo no canal quando o homem, sem autorização, deu um beijo em seu rosto.

Segundo a ESPN, a equipe que acompanhava Jéssica conseguiu segurar o assediador e pediu a PMs que o levassem para a delegacia. Uma audiência de custódia foi realizada ainda nesta quarta, no Juizado Especial Criminal, e a prisão dele foi decretada.

O homem foi levado para a 19ª DP (Tijuca). Até a última atualização desta reportagem, o g1 não tinha conseguido contato com a defesa dele.

Repúdio

O Flamengo e a ESPN repudiaram a atitude do rubro-negro.

“O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam.”

Também em nota, a ESPN afirmou que “a repórter Jéssica Dias foi vítima de assédio na porta do Maracanã, onde trabalhava na cobertura de Flamengo x Velez”.

“Atitudes como essa não cabem hoje no nosso planeta, seja em um jogo de futebol ou na casa de qualquer mulher. Nossa equipe que acompanhava a Jéssica conseguiu segurar o agressor e pediu à polícia que o encaminhasse para a delegacia do Maracanã.

Jéssica, como toda mulher deve fazer, registrou boletim de ocorrência. A ESPN e a Disney repudiam qualquer tipo de agressão contra as mulheres. A empresa vai dar todo apoio a nossa repórter e esperamos que o agressor seja punido com todo o rigor que a lei permite.”

