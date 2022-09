Repórter da ESPN sofre assédio de torcedor do Flamengo durante cobertura no Maracanã

Rio de Janeiro (RJ) – Uma cena lamentável ocorreu nos arredores do Maracanã, nesta quarta-feira (7), antes de Flamengo x Vélez, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Durante a cobertura perto do estádio, a repórter Jéssica Dias, da ESPN, foi assediada por um torcedor rubro-negro.

Jéssica dava informações sobre a partida durante um programa do canal, quando foi beijada, sem consentimento, por um torcedor do Flamengo. Logo após a cena, a ESPN cortou as imagens para o estúdio novamente.

O caso rapidamente repercutiu nas redes sociais, e gerou revolta em internautas e companheiros de profissão de Jéssica. De acordo com Rubens Possi Junior, chefe de redação da ESPN, o torcedor já foi encaminhado para a delegacia.

O comentarista Renato Rodrigues, também da ESPN, não poupou críticas ao homem que assediou a repórter.

Mano, enojado com o que acabou de rolar com a Jessica Dias no Maraca. Um velho cuzao, filho da puta, beijou nossa repórter no meio do link sem sua a permissão. Primariamente, um abraço pra ela. Sinto muito. Segundo, quem tava por perto tinha obrigação de dar um coro no pau no cu.