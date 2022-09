“Repugnante”: Flamengo condena assédio sofrido por jornalista

O Flamengo divulgou nota oficial condenando o ataque de um torcedor do clube à repórter Jéssica Dias, da ESPN, nesta quarta-feira (7).

Jéssica fazia uma entrada ao vivo na emissora nas proximidades do Maracanã, palco da partida do Rubro-negro contra o Vélez Sarsfiel, pela Libertadores, quando o homem se aproximou e sem o consentimento da repórter, a beijou no rosto.

Após o assédio, a ESPN cortou as imagens para o estúdio. Em suas redes sociais, o clube condenou a atitude e manifestou apoio à jornalista.

O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam. , afirmou o clube em nota.

Depois da agressão, o torcedor foi contido por membros da equipe da emissora e levado à delegacia.

