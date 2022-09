Festival gastronômico acontece neste final de semana em Manaus

Manaus (AM)- Começa nesta sexta-feira (9) o maior evento gastromusical da Região Norte. A partir das 17h, o público já pode se dirigir ao Sambódromo e aproveitar as experiências gastronômicas que só o Chef Urbano traz para a capital amazonense.

O festival seguirá até domingo (11) e tem entrada gratuita. A 14ª edição do Chef Urbano vai contar com uma mega estrutura, oferecendo ao público manauara espaços pet friendly e kids.

Quem não dispensa conhecer novos sabores, o Chef Urbano contará com mais de 30 estações, onde serão apresentados os cardápios oferecidos por chefs, restaurantes, food trucks e food bikes de empreendedores amazonenses.

Confira a lista: Brownie.com, Mr chinese, Doggers, Frozen, Tortas e empadas, Espetos eldorado, Doce bia cintrao, Palhoça, Gusta mais, Churros Me Gusta, Pizza Creck, Steak Mix, Barollo, Mari mari, Lenhador, Burg n’, Tbf truc, Wayne burger truck, Requinte Sabor, Pizza Hut, Manauaras Burger, Waku Sesse, Bufalo, Mr Din, Naoca, Tacacaria da Day, Bonna Cucina, Arouche hot dog, Benfeito Doce, Ancho, Rei do Churrasco, Belle Epoque, Churrasco da Villa e Pastellota.

Tributo a Chorão e mais música

O rapper DZ6 se apresentará no sábado (10) com o repertório do musical ‘Dias de luta, dias de glória’, um tributo ao Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr.

A homenagem dará ao público uma impressão real dos shows do Charlie Brown Jr. Além do timbre vocal muito idêntico, DZ6 estará caracterizado de Chorão, com suas roupas e gestos.

A edição 2022 do Chef Urbano vai contar ainda com a presença VIP de dois nomes que estão em evidência no mundo gastronômico: a influencer e participante do programa Mestre do Sabor, Ju Lima, e o campeão do MasterChef Brasil, Leo Young.

Além deles, outros shows musicais vão acontecer no evento como Uendel Pinheiro, Rafinha Barba, Banda Fullgas e John Veiga.

