Villa 948 abre as portas e inova a gastronomia em Manaus

Manaus (AM) – Um novo conceito de experiência gastronômica no coração do Adrianópolis, Zona Centro – Sul de Manaus, já é o ‘point’ de todas as idades para reunir amigos e comemorar momentos especiais: o Restaurante Villa 948. Inaugurado na quinta-feira (1º), o espaço revoluciona com um novo conceito em atendimento ao cliente e um ambiente moderno.

Foto: Marcos Holanda

O gerente da empresa, Rodrigo Marques, destacou que a casa caiu no gosto do público, porque aposta alto na qualidade e na experiência positiva de quem frequenta o local. “E também porque estamos vindo com força ao trazer uma gastronomia contemporânea e com muitas coisas regionais, criando pratos na nossa própria cozinha como massas, pães e pratos variados. Tudo é produzido em nossa cozinha. Fora os drinks e uma excelente equipe de bartenders “, explica.

Outra aposta é a arquitetura industrial do Villa, tornando o espaço moderno e agradável. “Se você reparar, hoje, nossa casa toda é feita nesse modelo, com cimento queimado e outros desenhos. Algo bem diferenciado. Somos uma das casas mais bem localizadas da cidade. O público do Villa 948 é aquele que procura o melhor atendimento e a experiência única, neste sentido”, diz o gerente.

Espaço inova com três ambientes como o do restaurante/ Foto: Marcos Holanda

Expectativa

Foto: Marcos Holanda

Ainda na inauguração, Roberto Guimarães, 20 anos, da equipe de bartenders, destacou a qualidade da carta de drinks, que não deixa a desejar em relação a nenhum outro empreendimento. “O serviços, por exemplo, o brick, um drink especial da nossa casa, feito à base de cachaça e super delicioso, que a gente recomenda muito. Por isso, estamos preparados, esperando todos vocês, para provar os nossa carta. Sem contar que servimos com amor. É uma experiência maravilhosa ser bartender e todo mundo aqui gosta do que faz.

O bartender, Roberto Guimarães e o amor pela profissão/Foto: Marcos Holanda

‘Agora é minha vez’

Claro que, para administrar um espaço do porte do Villa 948, a experiência conta muito. Se essa experiência é somada ao desejo de continuar revolucionando, sempre, melhor ainda. É o que explica a sócia-proprietária da casa, Milena Fagundes, ao falar do surgimento do restaurante. “Estamos localizados onde funcionou o Village, que foi tradicional da capital amazonense durante 24 anos e pertenceu a minha mãe. Então, cresci nesse meio culinário. Quando foi a decisão de encerrar as atividades do Village, pensamos que uma história tão bonita não poderia acabar. Minha mãe encerrou suas atividades com restaurante e eu disse ‘agora é minha vez'”, lembra.

A empresária Milena Fagundes contou ao Em Tempo todas as novidades do espaço / Foto: Carlos Araújo

Sobre o cardápio do Villa 948, Milena destaca a preocupação em agradar quem acompanhou por anos a qualidade do que já era servido no Village. “A nossa referência é ele. Quem conheceu, tem como referência uma das melhores culinárias que Manaus já teve. Por isso, como estamos no mesmo lugar, seguindo um legado, temos que ter total cuidado com o cardápio. Ele é sofisticado, diversificado, mas trazendo a contemporaneidade e esperamos agradar a todos. Inclusive, temos desde o chopp, até os drinks autorais e os mais elaborados, além das cervejas tradicionais para se divertir com os amigos”, explica.

Por isso, o convite especial para conhecer a casa, não poderia faltar. “Venham conhecer uma casa diferente de tudo que você já viu. São três ambiente você vai se apaixonar e nos preocupamos com todos os detalhes: o som, a iluminação, o cardápio, as bebidas. Queremos que todos tenha uma experiência incrível aqui no Villa 948”, finaliza.

O endereço do tradicional bom gosto, agora de ‘cara nova’, continua na avenida Mário Ypiranga Monteiro (antiga Recife), em Adrianópolis, Zona – Centro-Sul de Manaus. Para saber mais, acesse o perfil do restaurante no Instagram pelo @villa.948 e fique por dentro das novidades.

A equipe do Villa 948 preparada para atender/Foto: Carlos Araújo

