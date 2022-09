Terremoto de magnitude 7,6 mata cinco pessoas em Papua Nova Guiné

Um terremoto de magnitude 7,6 deixou, pelo menos, cinco pessoas mortas em Papua Nova Guiné, na manhã deste domingo (11). De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro ocorreu a 67 km da cidade de Kainantu, a uma profundidade de 61 km.

Autoridades locais informaram que várias pessoas ficaram feridas e estradas, casas e demais construções da região foram atingidas. Algumas ruas e casas chegaram a rachar com a força do terremoto.

Os tremores foram sentidos pela população de várias cidades do norte do país e também da capital Port Moresby, que fica a 480 km do epicentro. O total de feridos ainda não foi divulgado.

País é geograficamente vulnerável

Não é a primeira que vez que Papua Nova Guiné sofre com terremotos. O país fica numa área chamada de “Anel de Fogo do Pacífico”, conhecido por englobar grandes placas tectônicas, responsáveis pela ocorrência desse tipo de fenômeno natural. Com isso, praticamente todos os anos são registrados abalos sísmicos.

Há dois anos, 128 pessoas morreram após um terremoto na região.

*Com informações do Metrópoles

